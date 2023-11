Dai caldissimi stivaletti per la montagna alle scintillanti décolletè per brillare ai prossimi party in città: ecco i modelli must-have della nuova collezione di Gioseppo Woman.

Forme innovative, colori inediti, finiture accattivanti: è la collezione FW23 di Gioseppo Woman.

Per la stagione fredda il brand ha voluto rivolgere alle donne un vero e proprio invito ad uscire dalla propria comfort zone. E cosa c’è di meglio di un paio di calzature che strizzano l’occhio agli ultimi trend per esprimere liberamente il proprio stile e la propria personalità!

Al centro della nuova collezione di Gioseppo Woman ci sono infatti modelli capaci di soddisfare qualsiasi esigenza di stile e pensati per essere sfoggiati in ogni occasione.

In una stagione in cui il freddo rischia sempre di compromettere la riuscita dei look, Gioseppo Woman ha proposto un’ampia selezione di stivali e stivaletti da sfoggiare in città nelle giornate più gelide ma da infilare anche nella valigia per la montagna.

Per mise ad altissimo tasso di stile anche ad alta quota, via libera a stivaletti stringati, declinati in colori come oro e nero e contraddistinti da dettagli trapuntati e texture lucide. Insieme ai caldissimi stivaletti imbottiti con fodera in pelliccia: perfetti per le passeggiate dopo lo sci o anche solo per i momenti di relax in chalet.

Per completare al meglio i look di tutti i giorni, spazio anche stivaletti con la suola chunky o impreziositi da fibbie, cerniere, catene e borchiette che si rivelano la scelta ideale per affrontare con la giusta dose di grinta i mille impegni che affollano l’agenda.

A dare un tocco glamour agli abbinamenti quotidiani ci pensano poi i nuovi stivali e stivaletti Western che anche quest’anno si confermano uno dei grandi must-have della stagione. Dagli stivali da cowboy con ricami sul gambale agli stivaletti in pelle intrecciata: nella nuova collezione di Gioseppo Woman si sono tantissimi modelli che da soli risolvono il look, perfetti anche solo con un paio di jeans e un pullover.

E in vista della stagione delle feste non poteva certamente mancare anche una selezione di ballerine dai riflessi metallizzati e décolleté con il tacco alto d’ispirazione Y2K, pensate per esaltare qualsiasi party look e per brillare alle prossime occasioni speciali in arrivo.

Scopritele tutte nella gallery a seguire, insieme a tutte le altre novità della collezione FW23 di Gioseppo.