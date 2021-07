Bracciali, orecchini, anelli: Pandora presenta una linea di gioielli senza tempo, dalle linee pulite e con tre diverse finiture metalliche, da indossare secondo il proprio stile.

I gioielli ideali per creare il proprio stile personale ed elevare il proprio look in ogni occasione? Quelli dalle linee pulite che, oltre ad essere discreti, raffinati e preziosi quanto basta, non ci stancano mai, sono super versatili e si sposano alla perfezione a qualsiasi mise.

Proprio come quelli della collezione Signature di Pandora, una nuova linea di creazioni minimal, rifinite a mano e ricche di dettagli unici, da indossare tutto il giorno, tutti i giorni.

Collane Pandora, da euro 29

Dai bracciali rigidi con il logo agli anelli intrecciati agli orecchini a cerchio a forma di U: la collezione Signature di Pandora si compone di gioielli evergreen creati per essere indossati secondo il proprio stile e pensati per chi vuole distinguersi ma senza esagerare, con quella giusta dose di eleganza che non guasta mai.

Sofisticati e iconici, si possono indossare con un semplice paio di jeans e una t-shirt così come con gli abiti più femminili e sono un’ottima soluzione per dare un tocco speciale a ogni outfit.

E se siete in cerca di ispirazione e vi state chiedendo come abbinarli con facilità, sia ai look super casual che alle mise più ricercate, siete nel posto giusto! Ecco qualche idea su come indossare i gioielli della collezione Signature di Pandora dall’alba al tramonto!

Come indossare i bracciali rigidi della collezione Signature di Pandora

Bracciali Pandora, da euro 59

Da indossare da soli o tutti insieme, i bracciali rigidi dallo stile minimal, proposti da Pandora in tre diverse finiture metalliche. Per il giorno potete sfoggiarli con un look pratico, fresco e stiloso, composto ad esempio da jumpsuit a gamba larga, secchiello in paglia e un paio di scarpe comode.

Bracciali Pandora, da euro 59

Per la sera invece provateli con un abitino dalle stampe floreali e dei sandali con tacco mini: avrete un look impeccabile con soli tre capi.

Come indossare gli anelli della collezione Signature di Pandora

Anelli Pandora, da euro 29

Anche i nuovi anelli con tripla fascia intrecciata e pavè della collezione Signature di Pandora si possono indossare con varie tipologie di look. Nel tempo libero o per sbrigare qualche commissione in città, sono perfetti anche solo con un paio di jeans a gamba dritta e un top con le spalline sottili.

Anelli Pandora, da euro 29

Di sera o in quelle circostanze in cui è richiesto un look più raffinato, indossateli con una gonna midi dai colori vivaci e un semplicissimo top total white. A dare personalità a entrambi i look ci penseranno proprio gli anelli, disponibili in diverse tonalità metalliche.

Come indossare gli orecchini a forma della collezione Signature di Pandora

Orecchini Pandora, da euro 29

Si abbinano facilmente a qualsiasi capo del guardaroba anche gli orecchini Cerchio Luminoso e quelli a cerchio a forma di U, con lati decorati dal logo Pandora, cuori intagliati nella parte interna e pavè di pietre di zirconia cubica sui bordi esterni. Due gioielli senza tempo da indossare anche dopo la fine dell'estate. Potete sfoggiarli per il Casual Friday in ufficio, con camicia a maniche corte, bermuda e mocassini.

Orecchini Pandora, da euro 29

Ma vanno benissimo anche per una cerimonia, un'occasione speciale o una romantica cenetta a due, con un bell’abito a righe colorate e dei sandali preziosi.

Scoprite tutti le nuove creazioni della collezione Pandora Signature e sbizzarritevi a creare infiniti look. I gioielli si possono acquistare nei punti vendita del brand oppure online su pandora.net.