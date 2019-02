La collezione primavera estate 2019 di Fracomina è così ricca che il brand propone una campagna a tutto tondo con sei servizi fotografici e sei fashion film, per soddisfare ciascuna donna

Easy and chic, è la donna Fracomina, che ama sentirsi a suo agio in ogni occasione, dal lavoro alla vita mondana. E proprio a lei sono dedicati i sei servizi fotografi e altrettanti fashion film - e location nelle Isole Canarie - di presentazione della collezione primavera estate 2019. Una proposta così ricca e trasversale da andare incontro ai gusti e alle esigenze di ogni donna, tra differenze di stili e di mood che caratterizzano capi e accessori per la bella stagione.

Yuliya, Michela, Sandra, Agnete, Tess, Aleksandra sono le modelle che hanno dato vita alle diverse storie e, con il loro modo di essere, hanno interpretato le collezioni Fracomina.

Il primo mood è Scent of Summer, dove i colori dell’estate avvolgono outfit impalpabili e le linee dei capi sono morbide, così come i cotoni, e i colori della terra ci riportano al Marocco e alla sua energia, per una donna forte e sicura di sé.

Per le amanti del jeans, c'è Denim Essence, con outfit in cui il denim viene trattato in maniera anticonvenzionale in location dai tratti geometrici, per una donna dalla bellezza acerba.

Le romantiche troveranno risposta ai loro gusti in Dancing in the Wind, un viaggio onirico tra il design sofisticato della collezione e gli abiti leggeri che danzano al vento.

Minimal Attitude è un gioco di prospettive con outfit dedicati ad una donna che ama l’easy style, con un risultato estetico in contrasto con le geometrie architettoniche del tutto nuovo ed originale.

Up Town Girl è il mood della donna che ama giocare con le “fashion icons” e lo fa in una location cosmopolita tra accessori e outfit coniugati alla perfezione.

The power of color infine è un contrasto unico tra la terra del fuoco e i “super colors” della collezione, per una donna che vuole essere unica e audace e per farlo osa.





