In cerca di ispirazione in vista della prossima sessione di shopping? Su eBay.it c’è tutto quello che vi serve per rinfrescare i vostri look quotidiani.

La stagione fredda è ufficialmente entrata nel vivo, il cambio degli armadi è stato ormai completato, resta solo un’ultima cosa da fare: concedersi un po’ di shopping e rinnovare il guardaroba giusto in tempo per l’arrivo dell’inverno.

Tra le spese pazze del Black Friday e l’acquisto dei primi regali di Natale, il conto in banca rischia di essere messo a dura prova, ma c’è qualcosa che possiamo fare per riuscire a comprare con meno sensi di colpa e soprattutto con un occhio di riguardo per il portafoglio.

Una sessione di shopping su eBay.it potrebbe ad esempio rivelarsi un’ottima idea.

Il noto marketplace, che mette in contatto acquirenti e venditori di tutto il mondo, propone infatti un ricco assortimento di capi e piccoli accessori perfetti per affrontare con stile tutti gli impegni della vita quotidiana. E il tutto a prezzi super vantaggiosi, il che di certo non guasta.

In occasione della Cyber Week, eBay proporrà sconti fino al 70% e spedizione gratuita. E inoltre, a partire dal 6 dicembre e fino al giorno di S. Stefano, darà l’opportunità agli acquirenti di usufruire di ulteriori sconti, utilizzando semplicemente un apposito coupon. Un’ottima scusa per approfittarne e mettere nel carrello i propri capi preferiti.

Noi ci siamo portate avanti e abbiamo già preparato una lista di quelli che potrebbero davvero tornarvi utili quest’inverno.

Ecco i must-have che vi consigliamo di tenere d’occhio e che potete acquistare su eBay con un semplice click!

Sneakers bianche

Jolly della scarpiera, da indossare sia con la tuta sia con i più raffinati power suit, le sneakers bianche. Non conoscono stagioni e possono rivelarsi utili anche questo autunno-inverno.

Acquista le sneakers bianche con suola in gomma di Converse su eBay.

Giacca trapuntata

I capispalla sono indispensabili per fronteggiare le rigide temperature invernali. Quest’anno ce n’è uno che più degli altri merita la vostra attenzione. È la giacca trapuntata, uno dei grandi must del momento. Uno di quegli investimenti che vale la pena fare.

Acquista la giacca lunga trapuntata con cappuccio di Akalnny su eBay.

Cappotto color cammello

Indispensabile per proteggersi dal freddo (ma anche per completare come si deve ogni look) il cappotto. Quello color cammello è un grande classico che non stanca mai e che si abbina con tutto. Con look casual e disinvolti, ma anche con mise più ricercate.

Acquista il cappotto color cammello in lana e cachemire di CoatsAndCoats su eBay.

Chunky boots

Scelta giusta per dare sprint al look di ogni giorno, i Chunky boots. Validi alleati anche nei giorni di pioggia, quando non si sa mai che scarpe indossare. Con jeans e pullover diventeranno la vostra uniforme quotidiana preferita, ma si prestano ad altri mille abbinamenti.

Acquista i Chunky boots su eBay.

Felpa

Per l’allenamento, i weekend di relax sul divano o il tempo libero in giro per la in città. Ogni scusa è buona per sprofondare in una caldissima felpa. Capo principe del guardaroba sportivo, oramai trova posto in qualsiasi guardaroba.

Acquista la felpa con cappuccio di Vans su eBay.

Berretto di lana

In vista delle giornate più fredde, un bel berretto di lana, meglio ancora se super colorato, fa sempre comodo. Per tenere al caldo la testa o nascondere una piega non proprio perfetta!

Acquista il berretto in lana merino di Pinko su eBay.

Sneakers con la suola alta

Tra le sneakers di tendenza di questo autunno-inverno, ci sono anche loro: le sneakers con la suola alta e spessa. Sulla cresta dell’onda già da un paio di stagioni, sono la scelta ideale per guadagnare in un colpo solo qualche centimetro prezioso e tanta comodità!

Acquista le sneakers con la suola alta e spessa di Romeo Gigli su eBay.

Pantaloni in pelle o effetto pelle

Sotto riflettori in questo periodo dell’anno, i pantaloni in pelle (o effetto pelle) che specialmente d’inverno si rivelano un’ottima alternativa ai soliti jeans. A gamba dritta, stretta, larga, vi accompagneranno per tutta la stagione.

Acquista i pantaloni in simil pelle su eBay.