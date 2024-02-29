Dalle storie dei suoi dipendenti alla sfilata nel deposito di smistamento di Pioltello, l’azienda ribadisce il valore della diversità e l’importanza di esprimere appieno se stessi. Anche sul luogo di lavoro

“Indossa la tua storia”, Dress your story. Amazon sceglie il linguaggio della moda per far emergere il tema dell’inclusione tra i suoi valori fondanti.

Per rendere concreto un progetto inedito ha chiamato a raccolta da tutte le sue sedi italiane persone di qualsiasi origine ed età, invitandole a raccontarsi liberamente. Tra centinaia di candidature, ha scelto le storie di vita di 25 dipendenti.

Tutto è iniziato circa un anno fa con il lancio del contest. E lo scorso giovedì 15 febbraio il progetto Dress your story è giunto alla sua tappa finale con la sfilata nel deposito di smistamento Amazon di Pioltello, in provincia di Milano.

Il fashion show ha trasformato i 25 dipendenti in modelle e modelli per un giorno. Sorridenti e a loro agio sotto i riflettori e davanti al pubblico, in passerella hanno "indossato" la loro storia di vita.

Partendo dagli hobby e passioni, dalle esperienze, interessi, dai sogni per il futuro di ciascun dipendente, gli studenti dello IED di Roma (nella foto sotto) hanno creato un bozzetto unico e irripetibile, perché espressione dell’unicità della persona che lo avrebbe indossato.

Dal loro bozzetto, poi, gli artigiani dell’azienda tessile toscana Dalle Piane Cashmere hanno modellato e cucito con maestria un capo di abbigliamento esclusivo.

Con l’iniziativa Dress your story, Amazon accende un faro sul valore di ogni singolo individuo e ribadisce con forza l’importanza di poter esprimere appieno se stessi e le proprie attitudini, anche sul luogo di lavoro.

La conduttrice della sfilata, Annie Mazzola (nella foto sotto a sinistra), prima di dare il via al défilé ha introdotto Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es (nella foto sotto a destra), per cui: «L’inclusione è al centro della nostra visione aziendale. Siamo convinti che la diversità sia un valore aggiunto da supportare, alimentare e difendere. Non c’è evoluzione senza punti di vista e vissuti differenti».

E portare in passerella l'unicità di ogni dipendente, perfettamente a suo agio nei propri panni, realizza in pieno la visione dell'azienda.

E portare in passerella l'unicità di ogni dipendente, perfettamente a suo agio nei propri panni, realizza in pieno la visione dell'azienda.

Ciascuno diverso dall'altro, com'è diversa la storia e la personalità di chi lo indossa. Quella stessa diversità che per Amazon è una ricchezza da rispettare e valorizzare sempre, anche sul luogo di lavoro.

Dress your story: i protagonisti della sfilata-evento e le loro storie Aaron Paolo Kuzbinski è grande appassionato di tennis, a cui dedica la sua vita. In Amazon lavora al centro di distribuzione di Passo Corese (Rieti), dove è entrato con il programma di inserimento di lavoratori Sordi.

Andrea Leonardi lavora nel deposito di smistamento di Genova. Amante degli animali -a casa ha oche è galline- le piace essere immersa nel verde e dedicarsi al trekking.

Andrea Meles è Instructor nel centro di distribuzione di Piacenza. Da 17 anni è un volontario dei Vigili del Fuoco.

Andrea Prosperi è Loss Prevention Specialist nel centro di distribuzione Amazon di San Salvo. Tra le sue grandi passioni ci sono i giochi di ruoli, il Giappone, i cartoni animati e i tarocchi.

Anna Gasparre è Operations Supervisor nel deposito di smistamento di Bitonto. Amante della moda, si diverte a studiare gli stili e gli abbinamenti giusti.

Federica La Placa in Amazon è Team Manager per il settore beauty. Ama la recitazione, il nuoto e immergersi nel mare della sua Sicilia.

Giorgia Scognamiglio, romana, gestisce i rapporti con le etichette discografiche per Amazon Music Italia. È appassionata di astrologia e amante dei gatti, tanto da definirsi "gattara".

Greta Bona è Learning Specialist nel centro di Cividate al Piano (Bergamo) e fa parte di Glamazon, l’Affinity Group della community LGBTQIA+. Colleziona paperelle di gomma e calzini colorati, che indossa rigorosamente spaiati.

Hassna Nati Idrissi lavora nel deposito di smistamento di Santarcangelo di Romagna. Disegna e crea abiti seguendo la passione per la moda nata nell’atelier della zia sarta, in Marocco.

Illen Fessahie Ghebrat si occupa dell’efficientamento energetico dei siti di Amazon a livello europeo e di sostenibilità. Sportiva e pragmatica, gioca a calcio da 30 anni.

Ivan Flumeri è Team Leader del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte. Dopo anni di sport e danza contemporanea, ha scoperto la heels dance, il ballo sui tacchi, che è diventato la sua più grande passione.

Laura Baragioli lavora nel centro di distribuzione di Vercelli. Ha un’attitudine positiva e curiosa: ama vivere, mettersi alla prova, viaggiare, suonare, cantare, disegnare e tutto ciò che le permette di esprimersi.

Marco Foroni dal 2021 è Responsabile Sport per Prime Video Italia. Una lunga carriera come giornalista e telecronista in cui il filo conduttore da sempre lo sport.

Marco Frattallone è Senior technical account manager per Amazon Web Services. È un affezionato del festival Burning Man, tanto da aver partecipato alla creazione della community italiana.

Marco Sasso lavora nel deposito di smistamento di Brandizzo, vicino Torino. Grande fan di Mina e Sophia Loren, ha subito portato in azienda la sua identità Drag: Lucrezia Borkia.

Michael Alfred Russo Ngana, nato in Angola, di origini giamaicane, oggi lavora nel sito di Spilamberto (Modena). Pratica il karate, canta e scrive poesie che diventano strofe rap.

Monia Soffritti lavora nel sito di Castelguglielmo San Bellino (Rovigo). Ama perdersi tra borghi abbandonati con la sua macchina fotografica per cercare di fermare il tempo con uno scatto.

Nata in Iran, Olia Neisan lavora nel centro di distribuzione di Cividate al Piano. Orgogliosa delle sue origini assire, in casa con la famiglia parla spesso in aramaico, la lingua del suo cuore.

Rita Polarolo in Amazon è Responsabile Advertising per prodotti di largo consumo e moda. Sempre in continuo movimento, è grande amante di incontri con nuove culture ed è appassionata di giardinaggio.

Roberta Alioto, originaria di Palermo, lavora al centro di distribuzione di Novara. Vivace e solare, è appassionata di riciclo creativo per cui trae spesso ispirazione dai colori della macchia mediterranea.

Roberta Puglisi è responsabile nel deposito di smistamento di Catania. Canta in un coro gospel e ha studiato improvvisazione jazz, ma ciò che l’aiuta a riordinare i pensieri è lo sport.

Simone Perissinotto è Shift Manager nel deposito di smistamento di Roma Magliana. Pratica da alcuni anni il sollevamento pesi olimpionico.

Suad Hasaj, nato in Albania e trasferitosi in Sardegna da bambino, lavora nel deposito di smistamento di Origgio (Varese). Ama scrivere e raccontarsi, soprattutto attraverso la poesia.

Valentina Chirico, nata in Sardegna, lavora al Servizio Clienti di Cagliari. Si è occupata di moda, design, teatro e musica. È stata arbitra di calcio. Viaggiare è una delle sue più grandi passioni.

