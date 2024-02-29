Tappa finale per Dress your story: Amazon porta l'unicità in passerella
“Indossa la tua storia”, Dress your story. Amazon sceglie il linguaggio della moda per far emergere il tema dell’inclusione tra i suoi valori fondanti.
Per rendere concreto un progetto inedito ha chiamato a raccolta da tutte le sue sedi italiane persone di qualsiasi origine ed età, invitandole a raccontarsi liberamente. Tra centinaia di candidature, ha scelto le storie di vita di 25 dipendenti.
Tutto è iniziato circa un anno fa con il lancio del contest. E lo scorso giovedì 15 febbraio il progetto Dress your story è giunto alla sua tappa finale con la sfilata nel deposito di smistamento Amazon di Pioltello, in provincia di Milano.
Il fashion show ha trasformato i 25 dipendenti in modelle e modelli per un giorno. Sorridenti e a loro agio sotto i riflettori e davanti al pubblico, in passerella hanno “indossato” la loro storia di vita (tutte disponibili sul sito grazia.it nella sezione dedicata e sul canale Instagram @grazia_it).
Partendo dagli hobby e passioni, dalle esperienze, interessi, dai sogni per il futuro di ciascun dipendente, gli studenti dello IED di Roma (nella foto sotto) hanno creato un bozzetto unico e irripetibile, perché espressione dell’unicità della persona che lo avrebbe indossato.
Dal loro bozzetto, poi, gli artigiani dell’azienda tessile toscana Dalle Piane Cashmere hanno modellato e cucito con maestria un capo di abbigliamento esclusivo.
Con l’iniziativa Dress your story, Amazon accende un faro sul valore di ogni singolo individuo e ribadisce con forza l’importanza di poter esprimere appieno se stessi e le proprie attitudini, anche sul luogo di lavoro.
La conduttrice della sfilata, Annie Mazzola (nella foto sotto a sinistra), prima di dare il via al défilé ha introdotto Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es (nella foto sotto a destra), per cui: «L’inclusione è al centro della nostra visione aziendale. Siamo convinti che la diversità sia un valore aggiunto da supportare, alimentare e difendere. Non c’è evoluzione senza punti di vista e vissuti differenti».
E portare in passerella l'unicità di ogni dipendente, perfettamente a suo agio nei propri panni, realizza in pieno la visione dell'azienda.
Scoprite i look dei protagonisti nella gallery qui sotto, oppure visitate questa pagina sul sito AboutAmazon.it. Ciascuno diverso dall’altro, com’è diversa la storia e la personalità di chi lo indossa. Quella stessa diversità che per Amazon è una ricchezza da rispettare e valorizzare sempre, anche sul luogo di lavoro.
Dress your story: i protagonisti della sfilata-evento e le loro storie
