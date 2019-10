Dettagli rosa e linee iconiche per le sneaker più cool di adidas Originals: Stan Smith e Supercourt. Scoprite come abbinarle nel nostro mix&match

Pantaloni bianchi skinny, giaccone morbido in stile "teddy", longuette metallica plissettata. Sono solo alcuni dei capi che sono già must have per la nuova stagione, pronti ad essere mixati e resi unici grazie ad accessori e abbinamenti inaspettati.

Le sneaker che sono già nella nostra wish list? Linee dal vibe anni '90 e dettagli rosa che le rendono subito uniche, sia le nuove Stan Smith di adidas Originals sia le inedite Supercourt, entrambe in vendita esclusiva negli store AW LAB e su aw-lab.com. Due modelli che sono anche parte integrante del guardaroba di Elena D'Amario, prima ballerina della Parsons Dance Company, che ci ha mostrato alcuni dei suoi look sport urban in un esclusivo editoriale e all'interno del quale ha svelato i suoi segreti di stile.

Assieme a hoodie cropped logate con cappuccio o oversize dai colori pastello, Stan Smith e Supercourt firmate adidas Originals diventano l'elemento centrale di look freschi e controtendenza trasformando anche un capo come la tuta bicolor in un completo passepartout. Dai pantaloni ampi check agli orecchini tondi spessi e dorati, scoprite i 4 look che abbiamo creato in esclusiva per voi ispirandoci allo stile non convenzionale e all'energia di Elena D'Amario.

Ognuno degli outfit è stato concepito per essere la nuova avanguardia dell'urban style. Ogni capo e ogni accessorio disponibile da AW LAB, vero punto di riferimento per chi cerca non solo i must have di stagione, ma anche ispirazione, consigli di styling e qualità. Per quanti non vivono la moda solo come una passione ma come un vero modo di essere.









Pantaloni skinny bianchi con cappotto "teddy" e Stan Smith adidas Originals





Il caldo abbraccio del giaccone "teddy" è reso più cool dall'abbinamento con la felpa rosa con logo a contrasto bianco adidas Originals. I pantaloni sono bianchi e aderenti per giocare con le proporzioni over del top mentre gli occhiali da sole cat-eye maculati sono l'accessorio in più che completa il look. Ai piedi le nuove Stan Smith di adidas Originals con tab rosa, in vendita eslcusivamente negli store AW LAB e su aw-lab.com





Gonna plissettata metal, felpa cropped adidas Originals e Supercourt





La prossima stagione vedremo... metal! Che siano pantaloni, abiti o gonne, questo autunno verrà illuminato dai bagliori di tessuti metallici. La gonna plissettata che riflette la luce con i movimenti si abbina con la felpa cropped adidas Originals e con le nuove Supercourt, diponibili negli store AW LAB e su aw-lab.com, per un look che diventa immediatamente daily.

Il tocco in più? I calzini sottili rigorosamente colorati.





Completo adidas Originals, crop top e Stan Smith





La giacchina bomber con zip bicolor abbinata al pantalone, formano un vero e proprio completo adidas Originals must have per questa stagione autunnale. Gli orecchini a cerchio dorati e spessi sono l'accessorio anni '80 che diventa punto luce del look.

Le Stan Smith con tab rosa, disponibili in eslcusiva da AW LAB e aw-lab.com, sono le sneaker che si adattano perfettamente al taglio svasato del pantalone.





Pantaloni check, felpa con cappuccio adidas Originals e Supercourt





L'ispirazione nineties torna con forza in un look che unisce pantaloni a scacchi morbidi con il vibe retro cool delle Supercourt e della felpa con cappuccio nera adidas Originals, disponibili negli store AW LAB e aw-lab.com.

La borsetta originale a mano dà quel tocco di femminilità in più, creando un contrasto sporty-chic che rende l'outfit eclettico e declinabile per momenti diversi della giornata. Dalla lezione all'Università, al lavoro, alla sera.