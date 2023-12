Natale dietro l’angolo: ecco i pezzi chiave della nuova Holiday Collection di Tory Burch da mettere sotto l’albero.

L’agenda sempre più fitta di impegni, la corsa ai regali già scattata da un pezzo, i pomeriggi di shopping per trovare i look da sfoggiare alle prossime occasioni speciali: i segnali ci sono tutti, il momento più magico dell’anno sta per arrivare.

Con l’avvicinarsi del Natale anche Tory Burch ha voluto celebrare la magia delle feste e per farlo ha lanciato la sua nuova Holiday Collection: una perfetta combinazione di capi dalle linee pulite e dalle texture inaspettate e accessori che catturano l’attenzione.

In un periodo in cui cene, eventi e party scintillanti sono all’ordine del giorno, il brand ha realizzato una collezione perfetta per vivere a pieno una stagione ricca di celebrazioni.

Nella nuova Holiday Collection si alternano tessuti raffinati, come raso, tulle, jersey e viscosa, a materiali high-tech. Mentre la palette di colori spazia dagli intramontabili bianco e nero alle più luminose sfumature di argento e oro.

Le feste sono fatte per condividere momenti speciali con le proprie persone del cuore, ma sono anche l’occasione brillare con qualche nuovo party look.

Ed è così che nella nuova collezione di Tory Burch spuntano nuovi slip dress, abiti off the shoulder o modelli super stretch con effetto trompe-l’oeil pensati le ricorrenze eleganti, insieme a più versatili completi con top e pencil skirt in mesh da sfruttare anche in altre occasioni.

Cui si aggiungono anche i nuovi capi ispirati al mondo del balletto che creano movimento e avvolgono delicatamente la silhouette.

E dato che ogni party look che si rispetti richiede anche i giusti accessori per essere valorizzato a dovere, al centro della collezione c'è anche una nuova selezione di accessori che sono una vera e propria rivisitazione di alcune delle più grandi icone del brand.

A partire dalla borsa Swing, ora proposta in formato mini, o dalla it-bag Lee Radzwill, la celebre borsa ispirata all’omonima icona di stile adesso declinata in nuovi stili e colori.

E poi ancora sandali e décolleté preziose, ballerine e loafers da autoregalarsi approfittando dell’arrivo Natale, senza dimenticare bracciali, orecchini e collane da riservare a sé stesse o da far trovare sotto l’albero ad amiche del cuore e colleghe speciali.

I pezzi cult della nuova Holiday Collection di Tory Burch? Scoprite in questa gallery alcuni dei nostri preferiti!

Credits foto campagna: Oliver Hadlee Pearch.