La nuova collezione Holiday 2019 è ricca di colori e fantasie, scopriamola!

Gioia, risate, sorrisi: la stagione delle Feste natalizie è alle porte e non può che portare con sé positività. Lo sa bene Tory Burch, che per la collezione Holiday 2019 ha scelto colori accesi, tonalità fluo, ma anche fantasie floreali, polkadots, zigzag e ricami.

E la campagna dedicata ad abiti e accessori per la stagione è Holiday 2019 è raccontata attraverso la lente della fotografa americana Tina Barney e ha come sfondo la casa di famiglia nello stato di New York. Le protagoniste sono un cast di donne diverse, Amber Valletta, Fei Fei Sun, Nora Attal, Julia B e Franci, che raccontano l'era della famiglia moderna.





Guarda il video della nuova collezione Holiday di Tory Burch

La collezione, come l'ha definita la stessa Tory, "ha un fascino rustico e casalingo che trova equilibrio in sartoria raffinata e applicazioni festive e brillanti".

Il colore resta l'elemento fondamentale: “vedo il mondo a colori. Questa Holiday è ispirata al colore in ogni senso: da quelli audaci e luminosi al mio principio guida, ovvero vivere a colori, con carattere, bellezza e sicurezza", ha spiegato la stilista.

Maglioni e accessori color block, abiti eleganti con grafiche devoré in velluto, colletti bianchi ricamati e vestiti rosa con i pois: scopriamo alcuni item della Holiday collection 2019 di Tory Burch.







La collezione Holiday 2019 di Tory Burch Micro tote arancio

Micro tote limone



Micro tote bright pink



Cardigan in cashmere blu e rosso

Cardigan in cashmere limone e rosa

Maglione girocollo in cashmere rosa e limone



Maglione girocollo in cachemire blu e rosso

Stiletto con applicazione gioiello

Decolleté nere



Micro tote bright pink

Micro tote lemon

Puffer tote nautical blue



Ella mini puffer tote bright pink

Kira Chevron Small Camera Bag blu

Kira Chevron Top-Handle Satchel Crazy Pink



Penelope Cap-Toe Pump rosa







