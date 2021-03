Pandora continua a supportare il lavoro dell’UNICEF e presenta un nuovo charm acchiappasogni creato con un obiettivo ben preciso: sostenere giovani e bambini e favorire la loro istruzione.

Un charm in edizione limitata nato per sostenere una buona causa: supportare adolescenti e bambini e aiutarli a raggiungere tutti i loro obiettivi e a esaudire i loro desideri. Anche quest’anno torna “Charm for Change” l’iniziativa di Pandora che insieme all'UNICEF mira a garantire un futuro alle nuove generazioni, migliorando l’accesso a nuove opportunità di apprendimento e sostenendole poi anche nella ricerca di un lavoro.

Da tempo impegnata a fianco dell'UNICEF in progetti volti a fornire un’istruzione di qualità ai più giovani ma anche a porre l’attenzione su obiettivi di sostenibilità come la parità di genere, la consapevolezza dei diritti e l’empowerment personale, anche questa volta Pandora ha voluto dare il suo contributo all’organizzazione umanitaria e affiancarla nel concretizzare un importante traguardo: raggiungere oltre 10 milioni di giovani e dare loro la possibilità di studiare, imparare, trovare un’occupazione e mettersi nelle condizioni di creare delle solide basi su cui costruire il loro futuro.

Ad oggi in tutto il mondo oltre il 22% dei ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, non ha ricevuto istruzione o è senza lavoro e l’obiettivo dell'UNICEF insieme a Pandora è proprio quello di sostenerli attraverso un programma di lezioni e tirocini pratici e aiutarli a tornare sui banchi di scuola in modo da poter sviluppare tutte quelle competenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro e per provare a realizzare i loro sogni.

Pandora e il suo nuovo charm Acchiappasogni blu realizzato per l'UNICEF

Proprio per sostenere il futuro delle nuove generazioni, Pandora ha pensato di rivisitare uno dei suoi charm più iconici, l’acchiappasogni, considerato dalle tribù di nativi americani un vero e proprio amuleto portafortuna, un segno magico capace di proteggere le persone dai brutti sogni e di tenere lontane le energie negative.

E anche voi potete fare la vostra parte e dare il vostro contributo a questa causa. In che modo? Semplicemente regalandovi il nuovo charm di Pandora con pietre luminose e dettagli in smalto blu su cui è incisa la scritta “Believe in the power of your dreams”, già acquistabile in tutti gli store del brand e online, disponibile fino al 4 giugno.

Per ogni charm venduto infatti Pandora devolverà all’UNICEF 15 euro, una somma che sarà destinata ai giovani più vulnerabili, inclusi quelli delle comunità più emarginate, e che servirà per l’acquisto di libri di testo e di altre risorse fondamentali per favorire l’istruzione delle nuove generazioni.

In fondo basta poco per fare la differenza.