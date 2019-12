Dalla sua grande passione per la musica e la moda all’amore sconfinato per il suo gatto Grammo, dal rapporto con i fan ai suoi progetti futuri: Chadia Rodriguez, protagonista di un nuovo servizio realizzato per adidas Originals e AW LAB, si racconta in un’intervista speciale.



Traduce le sue emozioni e le trasforma in musica e attraverso le sue canzoni riesce ad esprimere al meglio tutto ciò che prova.

Minuta, fortissima e attenta a rilevare ogni dettaglio che la colpisce con il suo personale radar emotivo: Chadia Rodriguez è energia pura.

Nuova rivelazione della trap italiana, Chadia è una ragazza libera, determinata, indipendente e tenace ed è proprio grazie al suo forte temperamento e alla sua grande personalità se, pur essendo ancora giovanissima, ha già collezionato un successo dopo l’altro.

In questa esclusiva intervista con Grazia ci racconta qualcosa in più di sé, della sua vita, della musica e delle sue passioni, svelandoci anche i suoi segreti di stile e qualche inedito fashion tip.

Catturata nel backstage del servizio fotografico, Chadia ha ammesso di divertirsi molto con la moda, giocando con le sovrapposizioni, sperimentando sempre nuovi abbinamenti e mixando stili tutti diversi.

Il segreto per essere cool? Non avere regole, pensare sempre fuori dagli schemi e non aver paura di osare: è questo che ci ha confessato con ancora addosso le iconiche sneakers Falcon e tanti altri nuovi capi must firmati adidas Originals e disponibili su aw-lab.com e nei punti vendita AW LAB, il grande retailer dello sporty-style, da sempre un punto di riferimento per tutti coloro che amano indossare i capi e gli accessori più cool del momento.

Ma ecco cosa ci ha rivelato in questa inedita intervista realizzata da Daniela Losini.

(continua)

Quando abbiamo fatto il fitting per questo editoriale ti sei divertita anche tu con la nostra stylist a trovare accostamenti e abbinamenti, come vivi la moda?

Penso che la moda sia una cosa molto cool e che mi diverte, sì. Per me moda significa anche libertà di espressione, un modo per dire chi siamo, per descriverci.

Come costruisci il tuo stile?

A volte penso che le idee più matte mi arrivino in sogno: mi guardo allo specchio e mi dico da sola che non ci sto credendo nemmeno io al frullato di stili che sono riuscita a mettere assieme!

Come abbini lo stile sporty nella vita di tutti i giorni?

Anche con un tacco! Una tuta non deve per forza essere considerata in un solo modo e può avere un lato sensuale. Con i tacchi assume subito un’altra valenza.

Cos’è femminile per te?

Per me tutto lo è, anche una camicia da uomo. Ho indossato camicie maschili come abiti nei quali mi sentivo femminile e nella mia pelle. Cintura in vita e spacchi tutto.

Un tuo suggerimento su come abbinare le sneakers?

Me le immagino con un abito elegante e degli accessori giusti, amo le sneakers e le indosso in ogni modo possibile.





Cosa ti è piaciuto dei look che ti abbiamo proposto?

Il mix di stili come ti dicevo prima e poi la mini con i leggings e il tacco. Non ci avevo mai pensato ma è un look pazzesco indossato. Mi piace proprio la contaminazione in sé in tutti i campi.

Abbiamo scattato in luoghi che per te sono iconici, raccontaci il tuo punto di vista.

Casa mia è casa mia: è la mia prima vera casa, solo mia. Non solo è la mia prima casa “milanese” ma la mia prima casa in assoluto. Quindi ti puoi immaginare il valore che ha per me questa cosa.

Quanto ci stai mettendo di te nel tuo nido?

La sto arredando piano piano e ci sto mettendo quello che sono oggi: i pezzi di cuore che mi lasciano i fan, i cartelloni, i pupazzi che compro dopo che ogni live è andato bene e che mi ricordano quello che sto facendo. Soprattutto il mio gatto Grammo che è il mio bambino peloso senza il quale non posso più vivere.





Vi amo tutti ma me stessa di più: è sempre così?

Se non ami te stessa non puoi amare gli altri, è forse banale dirlo ma non è sempre stato così. Ho imparato ad amarmi, perché impariamo a farlo, come ho imparato a stare sul palco. Col tempo ho imparato a essere sicura di me stessa. Da piccola sono stata bullizzata e superare questa sofferenza mi ha resa più forte. Oggi posso aiutare chi è in questa situazione con la mia esperienza.

Come vivi il rapporto con i feedback delle persone quando sono negativi?

Prima di tutto me ne frego: ma prima di fregarmene cerco di capire se quello che mi viene detto ha un minimo di fondamento costruttivo. Cito sempre Pirandello in queste occasioni ovvero quando si guarda fuori anziché guardarsi dentro. Ci sono persone che indossano maschere a seconda delle situazioni in cui si trovano, io mi sono abituata al fatto di non volerne indossare nessuna sul palco, su Instagram, coi miei genitori, coi miei fan. Se le persone mi vogliono mi prendano esattamente come sono. Il mondo è grande, riuscirò a sopravvivere se non piaccio ad alcuni.





Come funziona il tuo processo creativo?

Parte tutto dalle emozioni, da quello che provo, da quello che mi trasmettono le persone. Sono molto empatica ma allo stesso tempo apatica e questo mi permette di processare le emozioni a modo mio e di tradurle in musica.

Se Chadia fosse una tua amica, cosa le diresti?

Le direi: “Dai sempre il massimo, non ti svalutare mai, non fare in modo che gli altri lo facciano”. Noi siamo quello che valiamo perché noi ci riconosciamo per primi un valore. La vera chiave è guardare le cose da prospettive diverse, riuscirci a 360 gradi, e poi tornare a noi stessi, a quello che siamo veramente. Magari hai un bagaglio emotivo in più quando sbagli ma bisogna farne tesoro e condividere l’esperienza.

Cosa "Sarebbe comodo" per te oggi?

Ho imparato che dimenticare, rimuovere non serve a niente. Ho capito che serve tutto del passato. Sarebbe comodo essere meno arroganti nella vita, perché l’arroganza non ci ha mai portato da nessuna parte.





Cosa ti commuove Chadia?

L’umiltà, la sincerità, la povertà e la maleducazione. Sai perché? Perché mi fa pensare che una persona abbia un grande disagio, che ci sia qualcosa che non va. Perché se ci pensi che senso ha essere maleducati? Nessuno.

Quante cose hai da raccontare? E come lo vuoi fare nei prossimi anni?

Ho tante cose da dire: nell’ultimo anno sono cambiata tantissimo. Ho avuto la mia “rivincita”, sono arrivata dal niente e ho fatto le cose da sola e con l’aiuto delle persone giuste. La musica è il mio canale espressivo più adatto. Bob Marley diceva che la musica colpisce senza far male, anche io la penso così. Le parole sono pietre, per me sono importantissime come strumento comunicativo. Io sono nata per questo, non sono nata per altro. Solo con tempo e con la mia musica verrò giudicata perché voglio fare questo, fino alla fine. Nessuno mi toglierà il mio posto.

In attesa di scoprire il nuovo editoriale, realizzato per adidas Originals e AW LAB, ecco in esclusiva alcuni dettagli del servizio fotografico con Chadia.

Grazia per adidas Originals e AW LAB: qualche piccola anticipazione dello shooting con Chadia Rodriguez Tra i capi preferiti di Chadia, le sneakers bianche che si prestano a un’infinità di abbinamenti e le permettono di giocare con il mix&match, sperimentando look sempre diversi.





Anche i capi più sportivi, come una felpa cropped con chiusura a zip, possono trovare spazio nel guardaroba più versatile. Basta ad esempio indossarli con un paio di tacchi alti per valorizzare al meglio il look e sfruttarli in ogni momento del quotidiano.



Tra i grandi must del guardaroba di Chadia, le sneakers nere che si abbinano perfettamente sia ai look super casual che a quelli più femminili.





Non è vero che la tuta può essere indossata solo per andare in palestra. Secondo Chadia, se abbinata nel modo giusto, può svelare anche un lato sensuale nascosto.



Le Falcon bianche di adidas Originals disponibili negli store AW LAB e su aw-lab.com.



Con un look total black non si sbaglia mai, specialmente durante la stagione fredda. E un paio di sneakers nere sono tutto ciò che serve per affrontare gli impegni quotidiani con la giusta dose di comodità e stile.







Anche Chadia non sa rinunciare a un paio di sneakers total black, pratiche e super cool.

Le Falcon nere di adidas Originals disponibili nei negozi AW LAB e su aw-lab.com.

Credits

Foto: Marco Mezzani

Styling: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin