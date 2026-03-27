Un piccolo dettaglio di stile capace di rivoluzionare completamente il look: Carpisa trasforma il foulard nel game-changer della stagione.



Leggero, fluido, ricco di colore: è il foulard, grande must-have della primavera che è anche il protagonista della nuova collezione Spring 2026 di Carpisa.

Non un semplice accessorio, per la bella stagione il foulard diventa un nuovo alleato di stile, il perfetto "partner in crime" per giocare un po’ con il layering, dare un twist anche ai look più basic e creare ogni giorno abbinamenti sempre diversi.

La collezione Spring 2026 di Carpisa, infatti, eleva il foulard a pezzo chiave del guardaroba quotidiano: un accessorio smart e multitasking che si trasforma a seconda di come viene indossato.

Il foulard al centro della collezione Spring 2026 di Carpisa

Intorno al collo si conferma la soluzione ideale per proteggersi nelle giornate dal meteo incerto e per dare un tocco chic alle mise di tutti i giorni, ma non è solo questo il modo in cui può essere sfoggiato.

In linea con le ultime tendenze, infatti, il foulard si presta a molteplici interpretazioni. Annodato al polso aggiunge sprint ai look monocromatici, usato come bandana o come fascia per i capelli è perfetto per esaltare l’hairstyle, legato al manico della borsa diventa un dettaglio distintivo capace di ravvivare anche gli abbinamenti più essenziali.

E in alcuni modelli si trasforma persino in una borsa in raso stampato, morbida e leggera: una scelta azzeccata per appuntamenti eleganti che affollano l’agenda in primavera.

Capace di definire i look all’istante, il foulard ha tutte le carte in regola per essere il nuovo game-changer della stagione. E sono tanti i nuovi modelli della collezione di Carpisa che si possono scegliere per personalizzare il proprio stile.

Da quelli in formato maxi dalle stampe multicolor ai mini foulard coordinati: scopriteli sull’e-shop del brand insieme alle nuove borse cult della collezione Spring 2026.