Il bagaglio ideale per essere impeccabili durante un fine settimana romano è quello firmato Carla Ferroni. Scoprite i must da sfoggiare durante una toccata e fuga nella nostra capitale

La Primavera è la stagione perfetta per trascorrere un week-end nella Capitale del bien vivre: Roma, ovviamente!

Per la vostra toccata e fuga romana Carla Ferroni firma il bagaglio ideale: pratico, elegante, versatile e alla moda, caratteristiche dell'outfit perfetto da sfoggiare per qualsiasi occasione si presenti nel fine settimana.

Carla Ferroni: Weekend a Roma

La borsa a mano sarà la vostra fidata compagna di viaggio: comoda e raffinata, dona all’intero look un tocco di colore intrigante e magnetico, facendo del red passion il fulcro della sensualità di chi sfoggia questa daily bag.

Con il manico nero fissato dalle fibbie d’oro, la borsa è perfetta non solo dall’alba al tramonto ma anche viceversa, da quando scende il sole fino al mattino. Grazie ai suoi dettagli eleganti, infatti, la red bag Carla Ferroni si adatta a qualsiasi occasione serale, da quelle più easy a quelle con dress code più couture. Per l’aperitivo nel quartier generale delle tendenze, il Pigneto, questa borsa non vi farà passare inosservate, mantenendo comunque un'allure bonton tra un sorso di prosecco e la mixology dei cocktail serali.

Abbinata alla camicetta leggera a righe con profili a pois crea il look perfetto per un pomeriggio trascorso tra prelibatezze culinarie (non dimenticate di assaggiare la meringa al caramello della gelateria San Crispino o il sorbetto all'arancia selvatica alla Gelateria Fassi), patrimoni archeologici che rendono Roma un enorme sito a cielo aperto e chicche di arte contemporanea che potrete ammirare al Museo Macro.

Mescolando i due must di stagione stripes e polka-dot e aggiungendo l’hype dell’optical style in un unico pezzo, questa camicia si pone come la quintessenza delle tendenze di questa Primavera.



Lo stesso magnetismo è assicurato dalla giacchina con texture check in grigio che per la cena e il dopocena vi renderà impeccabili. Scegliete un locale caratteristico per assaggiare i piatti della tradizione laziale oppure andate sul sicuro passeggiando nel quartiere Testaccio e lasciandovi ispirare dalle insegne. Qui il ristorante Romeo e Giulietta, nonostante il suo nome rievochi Verona, è tra i preferiti sia dagli autoctoni sia dai turisti di passaggio. Aperto da Cristina Bowerman e Fabio Spada, il locale nasce dalle ceneri di una concessionaria di automobili. Il light design ben studiato saprà valorizzare al meglio i dettagli gioiello della giacca grey Carla Ferroni: dal fiocco tempestato di cristalli ai bottoni neri lucidi.

Godetevi al meglio la serata ma conservate le energie anche per il giorno dopo: la domenica a Roma è sinonimo di mercatini vintage e brunch, due vere istituzioni a cui non potete rinunciare.

Per unire alla comodità un tocco di freschezza, i pantaloni chino bianchi Carla Ferroni saranno la ciliegina sul week-end che vi assicurerà uno charme à la Jackie del periodo Onassis.

Sia per fare shopping tra la chincaglieria bohémien del mercatino delle pulci nel Rione Monti sia per gustare un brunch al Lanificio, questi white trousers sono perfetti. Versatili e mixabili con qualsiasi capo, vi torneranno utili per le innumerevoli declinazioni del divertimento formato week-end a Roma.



Non ci rimane che augurarvi buon viaggio!

Il look firmato Carla Ferroni per un week-end a Roma La giacchina in grigio Carla Ferroni.

Credits: Carla Ferroni

Pantaloni chino bianchi Carla Ferroni.



Camicetta a righe e pois Carla Ferroni.



Borsa a mano rossa Carla Ferroni.

