La capitale della moda italiana esige un certo stile e il bagaglio perfetto per viverla con glamour! Scoprite i must Carla Ferroni da sfoggiare durante un fine settimana a Milano

Milano, capitale indiscussa del Made in Italy, in tema di fashion è molto esigente e richiede un look all’altezza.

Per essere impeccabili durante un week-end a passeggio nella città più chic e à la page, il bagaglio perfetto è quello che attinge al guardaroba Carla Ferroni. Charme, comfort, eleganza attraversata dalle tendenze delle ultime passerelle sono la cifra stilistica dell’outfit da indossare nei diversi momenti che accompagneranno il fine settimana meneghino.

Carla Ferroni: il look per un weekend a Milano

Il bauletto a due manici con chiusura a zip sarà la borsa ideale durante le passeggiate nel quadrilatero della moda. Il colore deciso e il design minimal renderanno molto smart lo shopping in Via della Spiga mantenendo efficienza multitasking e sicurezza totale, grazie alle chiusure con cerniera.

Raffinati e perfettamente in tendenza sono i pantaloni chinos a fantasia check, must autunnale che rievoca le fantasie scozzesi tradizionali attualizzate in chiave grunge. Versatili e declinabili in un numero infinito di look, si indossano al vernissage della mostra fotografica in cartellone alla galleria Carla Sozzani (dopo una capatina al primo piano per acquisti griffati 10 Corso Como), ma anche al concerto indie al Circolo Magnolia, quartier generale della musica di nicchia in transito in Italia.

Per renderli ancora più “rock", ma ugualmente charmant per l’happy hour da Piccolo Peck, il celebre café gastronomico, i tartan si abbinano alla biker jacket nera Carla Ferroni. Design puro ed essenziale con taglio perfettamente in linea con il trend di stagione della motociclista fashion, questo capospalla è un passe-partout che fa della versatilità il proprio punto di forza. Protagonista della nightlife milanese, lascia alla casacca a righe verticali il ruolo di mise ideale per la domenica mattina: morbida e informale, rappresenta il modello più adatto al rito “numero uno” della domenica all’ombra della Madonnina, il brunch.

Tra gli indirizzi da non perdere c’è il bistrot-bar Le Biciclette. Basta indossare la gonna midi in lana grigia, must del guardaroba autunnale Carla Ferroni. Bon ton al punto giusto, in nuance neutra, è adatta ad essere mixata con qualsiasi pull o camicia. La gonna a tubino vi farà sembrare una “milanese doc": chic di natura ed elegantissima in ogni occasione!

Il look firmato Carla Ferroni per un week-end a Milano La borsa a mano rossa con manici Carla Ferroni.



Credits: Carla Ferroni



I pantaloni cropped dalla fantasia checked Carla Ferroni.



La biker jacket total black Carla Ferroni.

La blusa a righe verticali Carla Ferroni.



La gonna di lana grigia a tubino Carla Ferroni.



