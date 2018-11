La città italiana che più di qualsiasi altra è sinonimo di charme e raffinatezza, richiede un dress code impeccabile. Scoprite i must Carla Ferroni da sfoggiare durante un romantico fine settimana a Venezia!



Non esiste città al mondo più ammaliante di Venezia, gioiello di impareggiabile bellezza e capitale artistica per eccellenza.

Per una full immersion nell’incantevole atmosfera di questa “meraviglia” occorre un guardaroba ad hoc.

Raffinatezza e glamour, uniti alla ricerca di un comfort chic ed elegante, nel segno delle tendenze più attuali della moda internazionale. Sono queste le password che interpretano la valigia Carla Ferroni per un weekend in Laguna.





Carla Ferroni e il look giusto per un weekend a Venezia

Per godersi una passeggiata in piazza San Marco, salendo sul Ponte di Rialto ad ammirare il Canal Grande, i pantaloni bianchi sono l’opzione più idonea.

Smart, comodi e attuali grazie alla nuance neutra e alla texture in velluto a coste sottili, questo modello sa adattarsi a ogni situazione, casual o formale, in giro per le calli o in un caffè prestigioso.

Un passe-partout di classe da indossare tra le boutique di haute couture che costellano le vie di Venezia, come fra l’opulenza delle sale delle Gallerie dell’Accademia, la pinacoteca con la più ricca collezione di dipinti veneziani e veneti di epoca bizantina, gotica e rinascimentale.

Dopo l’incomparabile bellezza delle opere di Tiziano, Tiepolo e Piero della Francesca, vale la pena visitare il museo Peggy Guggenheim, vera “Mecca” dell’arte contemporanea, tra opere di Pollock, Picasso, Kandinsky e Duchamp.

In questo contesto indossare le geometrie del dolcevita Carla Ferroni non può che rivelarsi una scelta vincente. Fondo beige, righe orizzontali color argento e crema per sintonizzarsi su un clima autunnale, riscaldato dai fili in lurex, che donano luce, charme e un bagno di femminilità sensuale.





Il look firmato Carla Ferroni per un week-end a Venezia Pelliccia animalier Carla Ferroni, fantasia ghepardata.



Photo Credits: Carla Ferroni.



Maglia a dolcevita con maxi righe orizzontali di Carla Ferroni.



Photo Credits: Carla Ferroni.

Pantaloni bianchi di Carla Ferroni.



Photo Credits: Carla Ferroni.



/ 3 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...