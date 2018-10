Lana, fibre biodegradabili e colori caldi: una bellezza minimalista è alla base della nuova collezione Committed by MANGO

Una fuga dal caos della routine quotidiana, alla ricerca di capi senza tempo, sempre attuali e al tempo stesso sostenibili: i pezzi della capsule collection Committed di MANGO, giunta alla quarta stagione, sono disegnati per donne attente non solo alle ultime tendenze ma anche all'ambiente.



I capi, eleganti e particolari, sono caratterizzati da uno stile minimal, hanno forme destrutturate e tagli innovativi, e sono realizzati con materiali come la lana riciclata e la viscosa, o in fibre biodegradabili.







I colori, naturali e caldi, fanno subito pensare alla natura nei mesi autunnali, al mutare del "foliage" e vanno dal terra al marrone scuro, non dimenticando il bianco.







Dai cappotti kimono in lana riciclata alle morbide gonne con fiocco in vita, dagli abiti dai tagli semplici ai blazer, i pezzi che compongono la collezione regalano sofisticatezza a ogni look, con un'attenzione particolare per l'ambiente.

La modella Saskia De Brauw è il volto della campagna fotografica di Committed, scattata nel parco naturale di Aiguas Tortas, in Catalogna.

Sfogliate la gallery per scoprire alcuni dei pezzi della nuova capsule collection di MANGO.