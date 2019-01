Il Capodanno cinese è ormai alle porte e la moda lo celebra così!



Martedì 5 Febbraio è il Capodanno Cinese, una delle feste tradizionali più importanti (in Cina e non solo), che sancisce ufficialmente l'inizio dell'Anno del Maiale, dodicesimo segno dello zodiaco.

Anche quest'anno sono diversi i brand di moda che hanno deciso di celebrare questa ricorrenza con una serie di capsule collection e limited edition dedicate.

Gucci, ad esempio, ha realizzato una campagna pubblicitaria popolata di teneri maialini di diversi colori e dimensioni (ma tutti bellissimi!). Gli stessi che campeggiano sui capi e sugli accessori della collezione realizzata da Alessandro Michele utilizzando anche i soggetti disegnati da Walt Disney per il film "I Tre Porcellini" nel 1939.

E ancora Red Pig, il ciondolo a forma di maiale smaltato di rosso creato da Dodo per l'occasione. E la collezione di Dior con un delicato motivo ramage e floreale nei toni del rosso.

L'orologio Gem of New Year firmato Swatch con incisa sul quadrante dorato l'immagine di questa figura zodiacale.

La felpa di Alberta Ferretti in cotone rosso con la scritta “It’s A Wonderful Year” e il disegno di un maiale in oro. Non a caso il rosso e l'oro sono simboli di fortuna e prosperità nella cultura cinese.

E molto altro ancora.

Scoprite i fashion must per trascorrere il Chinese New Year all'insegna del glamour.





Portafoglio con ricamo dei 3 porcellini GUCCI

Credits: gucci.com





La Book Tote bag in canvas ricamata con un delicato motivo floreale in rosso DIOR.

Credits: dior.com





Felpa della limited edition Chinese New Year ALBERTA FERRETTI

Credits: albertaferretti.com





Giacca in denim con patch ispirata ai Looney Tunes MOSCHINO

Credits: moschino.com





Foulard in seta stampata FERRAGAMO

Credits: ferragamo.com





Catena con maialino Red Pig DODO

Credits: dodo.it





Sneakers Red Ballet REDV

Credits: redvalentino.com





T-shirt con maiale stilizzato MARNI

Credits: marni.com





Sneakers Superstar ADIDAS

Credits: adidas.it









Orologio Gem of New Year SWATCH

Credits: swatch.com





Pullover limited edition GIORGIO ARMANI

Credits: armani.com

Collana con ciondolo a forma di maiale OGM

Credits: ogm-plant.it