Borse belle, firmate e pure economiche? Impossibile, direte voi. E invece eccovi qui pronta una carrellata di modelli favolosi e tutti rigorosamente sotto i 200 euro

Che cosa c'è di meglio di una bella borsa firmata? Facile: una bella borsa firmata che non costi una follia! No tranquille, non state sognando, esistono davvero e noi le abbiamo trovate per voi.

I requisiti indispensabili alla base della nostra ricerca? Sostanzialmente questi tre: 1) un budget abbastanza contenuto, ossia meno di 200 euro; 2) modelli in linea con le tendenze più forti della primavera estate 2022; 3) silhouette, texture e colori bellissimissimi! Il risultato è questa selezione di It Bags che assecondano un po' tutti i gusti e le esigenze di stile più disparate.

Dalla baguette con perline rosa che darà un tocco girlish irresistibile a tutti i vostri look primaverili, alla tracolla stampa cocco che francamente non conosce stagione e che si sfrutta senza problemi tutto l'anno (leggete alla voce "investimento fashion"!).

Dal secchiello in rafia (lo sapete che adesso s'indossa anche in città sugli outfit più chic, vero?), alla shopper trapuntata che per l'occasione si tinge di lilla, alias uno dei colori protagonisti della spring summer. E ancora: pochette e minibags da sera o da cerimonia, borse a mano dalle tinte brillanti che mettono subito di buonumore, pouch bag morbidose e super glam.

FYI: alcune varianti sono in saldo, quindi vi conviene sbrigarvi prima che vadano sold out.

Bagette con perline MANGO (49,99 euro)

Tracolla stampa cocco A.P.C. (in saldo 151 euro)

Borsa a mano in pelle blu EUTERPE (169 euro)

Borsa in pelle martellata & OTHER STORIES (79 euro)

Bucket bag in rafia J CREW (98 euro)

Borsa a sacchetto in raso di seta con collare di piume e perle di fiume HALÌTE JEWELS (165 euro)

Borsa a mano con manici in pelle goffrata OTTOD'AME (in saldo 161 euro)

Pouch bag in pelle con tracolla EELAH in saldo 99 euro)

Maxi bag trapuntata STAND STUDIO (in saldo 195 euro)

Ophelie Goodie Mini COCCINELLE (198 euro)

Tracollina in tessuto Vichy LOEFFLER RANDALL(in saldo 96 euro)

Tracolla stampa cocco con catena dorata LITTLE LIFFNER (195 euro)

A forma di cuore KURT GEIGER LONDON (168 euro)

Round bag in pelle LAZZARI (190 euro)

Tracolla con cuori stampati LIU JO (139 euro)

Tracollina con catena gioiello GUM DESIGN (78 euro)

Pochette in pelle MICHAEL MICHAEL KORS (in saldo 118 euro)

Secchiello Mini in tessuto Cube con tracollina removibile in pelle BPRIME (125 euro)

Clutch in paglia con ciliegie ALESSANDRO ENRIQUEZ (120 euro)

Quilted bag lilla COS (39 euro)

Tracolla matelassé con catena dorata ZARA (29,95 euro)

Tracolla compatta in pelle cuoio TWINSET MILANO (148 euro)

