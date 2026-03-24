Dal Qatar alla Milano Fashion Week: Grazia.it intervista Afraa Al-Noaimi, stilista arrivata che ci racconta la sua visione di moda



Designer qatarina, fondatrice dell’omonimo brand nel 2019, Afraa Al-Noaimi costruisce collezioni che vanno oltre il concetto di abito per diventare veri e propri racconti visivi: narrazioni di eleganza, misura e forza silenziosa.



Nel panorama della nuova moda internazionale, sempre più attento a voci capaci di intrecciare identità, cultura e visione contemporanea, la designer si distingue per un linguaggio estetico che nasce da radici profonde e guarda con decisione al futuro.

Cresciuta in un contesto in cui l’abbigliamento è espressione di valori e appartenenza, la designer ha sviluppato fin da subito una sua idea di moda basata su un equilibrio calibrato tra tradizione e modernità, dove le linee contemporanee dialogano con un patrimonio culturale ricco, fatto di artigianalità e identità. Non è un caso che, pur parlando oggi a un pubblico globale, il suo lavoro resti fortemente ancorato a un’estetica che celebra l’eleganza tipica della cultura araba.

La sua recente partecipazione alla Milano Fashion Week (la seconda, per lei dopo quella di settembre 2025) segna un passaggio significativo in questo percorso: non solo una vetrina internazionale, ma un vero e proprio momento di dialogo tra mondi diversi, in cui la sua visione trova spazio accanto alle grandi capitali della moda. In passerella, Afraa Al-Noaimi porta una donna consapevole, raffinata, che non ha bisogno di eccessi per affermarsi, ma che sceglie capi pensati per raccontare una storia, per esprimere presenza.

Nella sua intervista a Grazia.it, la designer racconta il suo percorso, le sfide affrontate e l’evoluzione di un brand che, stagione dopo stagione, si sta affermando specchio interessante della nuova moda mediorientale, in dialogo che attraversa cultura, creatività e identità







Guardando indietro, quando hai capito per la prima volta che la moda sarebbe diventata il tuo linguaggio e il tuo modo di esprimerti?

La moda è sempre stata presente nella mia vita, ma all’inizio non la percepivo semplicemente come abbigliamento. La vedevo come un linguaggio. Crescendo in una cultura in cui eleganza, modestia e cura dell’immagine hanno un significato profondo, ho capito presto che ciò che indossiamo comunica la nostra identità ancora prima delle parole. Con il tempo, ho realizzato che la moda mi permetteva di tradurre emozioni, valori e idee in qualcosa di visivo. È diventata il mio modo di raccontare storie.

Il tuo brand nasce in Qatar nel 2019, ma oggi parla a un pubblico sempre più internazionale. In che modo le tue radici culturali continuano a influenzare il tuo processo creativo?

Le mie radici culturali sono il fondamento di tutto ciò che creo. Venire dal Qatar e, più in generale, dalla cultura araba significa portare con sé un forte senso di eredità, artigianalità e rispetto per l’identità. Anche quando le silhouette appaiono contemporanee o globali, la filosofia che le sostiene resta profondamente legata ai nostri valori: eleganza, dignità e una forza silenziosa. Il mio obiettivo non è solo disegnare moda, ma tradurre una narrazione culturale in capi capaci di dialogare con il mondo.

Quando inizi a progettare una nuova collezione, chi è la donna che immagini? Come descriveresti la sua identità e il suo atteggiamento?

La donna per cui progetto è sicura della propria identità. Apprezza la bellezza, ma conosce anche il potere della presenza. Non ha bisogno di alzare la voce per farsi notare. C’è in lei un’autorità silenziosa. Valorizza qualità, eleganza e autenticità. Che si trovi a Doha, Milano o Parigi, si muove sempre con intenzione e grazia.

Sfilare durante la Milano Fashion Week segna una tappa importante per il tuo brand. Cosa significa presentare la tua visione creativa su un palcoscenico così internazionale?

La Milano Fashion Week è una delle piattaforme più autorevoli nel panorama della moda, e presentare qui comporta sia una responsabilità che un’opportunità. Per me non si tratta solo di mostrare una collezione, ma di portare una prospettiva della mia regione all’interno di una conversazione globale. È un dialogo tra culture: tra le mie origini e la comunità internazionale della moda.

Lanciare un brand è sempre un salto nel vuoto. Ripensando agli inizi, qual è stata la sfida più grande da superare?

La sfida più grande è stata costruire un brand autentico in un settore altamente competitivo. La moda si muove rapidamente e spesso c’è pressione a inseguire le tendenze. Fin dall’inizio ho scelto di concentrarmi su un’identità chiara piuttosto che sulla visibilità immediata. È un percorso che richiede pazienza e resilienza, ma permette al brand di crescere con coerenza.

La moda mediorientale sta vivendo un momento di crescente visibilità globale. Come vedi i designer della tua generazione ridefinire la narrazione della regione?

Oggi i designer mediorientali stanno contribuendo a costruire una narrazione più ampia e sfaccettata della regione. Stiamo mostrando che le nostre culture non sono statiche, ma in continua evoluzione, creative e profondamente sofisticate. Molti designer stanno fondendo tradizione e innovazione, offrendo al mondo una visione dell’identità che va oltre gli stereotipi.

Il tuo lavoro unisce spesso tradizione e sensibilità contemporanea. Come riesci a bilanciare queste due dimensioni restando fedele alla tua visione?

Per me la tradizione non è un limite, ma una risorsa. La considero una fonte di ispirazione, non un vincolo. Comprenderne l’essenza permette di reinterpretarla in chiave attuale e rilevante. La chiave è preservarne lo spirito, lasciando al linguaggio del design la libertà di evolvere.

Tra i capi presentati a Milano, ce n’è uno o un dettaglio a cui ti senti particolarmente legata? Cosa lo rende speciale?

Uno degli elementi a cui sono più legata è il design che introduce le nostre nuove borse signature. Questi pezzi rappresentano l’evoluzione del brand dall’abbigliamento a un linguaggio progettuale più ampio. Le borse incarnano la stessa filosofia che guida il mio lavoro: eleganza strutturata, semplicità raffinata e un carattere senza tempo.

Quali designer hanno influenzato maggiormente la tua visione creativa?

Ho sempre ammirato i designer capaci di costruire universi forti attorno al proprio lavoro. Maison come Valentino e Chanel dimostrano come la moda possa diventare una vera e propria narrazione culturale. Allo stesso tempo, traggo ispirazione anche da architettura, arte e patrimonio culturale, che spesso influenzano il mio processo creativo tanto quanto la moda stessa.

Quando non sei immersa nel processo creativo, come ritrovi la tua ispirazione? C’è un rituale, un luogo o un momento che ti aiuta a ricaricarti?

Ritrovo spesso l’ispirazione in momenti di osservazione silenziosa. Viaggiare, visitare mostre, esplorare l’architettura o semplicemente passeggiare in città storiche possono accendere nuove idee. Apprezzo anche i momenti di riflessione e apprendimento: la creatività cresce quando si resta curiosi verso il mondo che ci circonda.