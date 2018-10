MAX UP YOUR WARDROBE by MAX&Co. ovvero massimizza il tuo guardaroba come una vera pro

Come orientarsi quando si tratta di trend stagionali? Quanti e quali sono quei pezzi che una volta calmato il polverone mediatico dureranno più del tempo di un twist?

Il fiuto non basta, anche per chi ha un occhio infallibile nei confronti della moda è più facile perdersi che imboccare la strada giusta.

Innanzitutto, sapete davvero qual è la vostra indole in fatto di acquisto e di stile?

Scopritelo con la nuova iniziativa MAX UP YOUR WARDROBE di MAX&Co. e il test alla pagina maxupyourwardrobe.maxandco.com.





Le nostre fashion editor hanno realizzato per voi due video guide dove raccontarvi i punti cardinali necessari a questa esplorazione: “I must have per l’autunno-inverno 2018” e “I capi che non possono mancare nel tuo guardaroba”.





I must have per l’autunno-inverno 2018

I capi che non possono mancare nel tuo guardaroba

Insieme a MAX&Co. vi parleranno delle ultime tendenze ma anche dei capi eterni salva look che non possono mancare nell’armadio.

Ma se volete una dimostrazione live non perdete gli appuntamenti con le stylist di Grazia nei flagship del marchio: oggi 11 Ottobre a Milano in corso Vittorio Emanuele e domani 12 ottobre a Roma in via Condotti 46. Vi aspetta una sessione di personal styling!

Prenotate a questa mail, i posti sono limitati!







Per adesso godetevi qualche anticipazione qui, ma fate in fretta l’inverno è alle porte: MAX UP YOUR WARDROBE!