Dalle sciarpe, calde e avvolgenti, al balaclava: ecco gli accessori più cool per affrontare le basse temperature in grande stile



Il freddo ormai è arrivato ma a noi non fa paura. Le collezioni Autunno Inverno 2023-2024 hanno infatti tutto ciò che serve per sfidare il gelo a colpi di stile. Ma quali sono gli accessori invernali da avere sempre a disposizione? Cappelli di lana, guanti in pelle, balaclava, sono solo alcuni dei capi immancabili del nostro guardaroba proposti in infinite varianti per i look di stagione.

L'accessorio più cozy in assoluto è sicuramente la sciarpa di lana da cui farsi tentare per sentirsi sempre al caldo, in ogni occasione. A farle compagnia c'è il balaclava, il passamontagna in lana che già spopola da qualche tempo tra le influencer più in vista del panorama internazionale.

Non sottovalutate poi quelli che spesso vengono considerati accessori secondari, come i guanti: oltre a tenerci al caldo durante i mesi invernali, si rivelano anche dettagli preziosi per definire i nostri look.

Nonostante i toni neutri siano i preferiti di stagione, troviamo nelle varie proposte dei brand anche varianti in colori accesi che spaziano dal rosso, al blu elettrico, al lilla. Un'esplosione di tinte vibranti che contrastano a dovere il buio delle giornate invernali.

Vi abbiamo preparato una selezione con le proposte da non perdere e da aggiungere subito al vostro guardaroba. Pronte a sperimentarle tutte?

