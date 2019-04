Per spose che dicono no al tacco, 10 modelli di scarpe flat



Non tutte le spose sognano di indossare un tacco 12 nel giorno del sì, anzi. Sono sempre di più le donne che preferiscono altezze medie o basse, comode e molto raffinate anche sotto l'abito bianco.

Ci sono le spose più fortunate che, vedi la statura, non necessitano di alcun aiutino in fatto di centimetri. Altre, per scelta e per stile, preferiscono le classiche ballerine o tacchi, come i kitten, che non vanno oltre i 2-3 cm.



Per venire incontro alle esigenze di queste future sposine "coi piedi per terra", abbiamo selezionato diversi modelli. Ci sono le espadrillas in macramè, ideali per nozze boho-chic in spiaggia o in campagna, le ballerine in pelle o in tessuto broccato, le Mary-Jane con cinturino dal gusto rétro.



Scoprite con noi quali sono le scarpe flat che non vi faranno rimpiangere i tacchi vertiginosi.







FRANCESCO RUSSO Ballerine slingback in pelle bianca con nodi e fibbie.



Credits: Net-a-Porter.com







AQUAZZURA Ballerine Zen in pelle bianca scamosciata-

Credits: Farfetch.com







CHANEL Scarpe modello Mary Jane in pelle bianca con tacco basso.



Credits: Chanel.com







MIU MIU Ballerine in vernice bianca con gioielli applicati.



Credits: Farfetch.com







ROGER VIVIER Pumps Gommetine in vernice bianca con iconico fermaglio.

Credits: Mytheresa.com







CASADEI Decolleté in naplak bianco con tacco "Trio" con inserti color oro.



Credits: Casadei.com







VALENTINO GARAVANI Espadrilles in macramè e pelle.



Credits: Luisaviaroma.com







ROCHAS Ballerine a punta in tessuto broccato con fiocco.



Credits: Modaoperandi.com