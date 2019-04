Stroili presenta una collezione di gioielli che rende ogni momento speciale ancora più bello

La primavera è la stagione dei festeggiamenti o meglio, delle cerimonie. Matrimoni, battesimi, cresime e comunioni necessitano del regalo giusto, di quel dono destinato a restare nel tempo.

E per celebrare ogni gioia nella vita di una coppia o di una famiglia, Stroili ha lanciato delle collezioni e delle iniziative che fanno la differenza. La prima novità? Il concetto di albero della vita, uno dei gioielli di punta del brand, prende forma: Stroili vi invita infatti a condividere i vostri istanti di gioia, il vostro gioiello del marchio, taggandolo. E non solo...

L’ingrediente fondamentale per un matrimonio perfetto? L’anello ovviamente o meglio, lo scambio delle fedi. Un gesto che richiede un istante, ma che è destinato a durare per sempre. E per un tempo così duraturo ci vuole l’anello giusto da mettere al dito. Per questo Stroili ha scelto di dedicare al giorno del sì una collezione di fedi che incarnano l’esperienza, il know-how e l’eleganza del marchio, traducendoli in 60 modelli davvero eccezionali.

Il punto di forza del brand è la possibilità di scelta, tra forme e materiali, tradizione e innovazione. Ci sono le classiche francesine e mantovane, ma anche scelte contemporanee come il modello flat, che presenta un’inedita sezione quadrata a quattro facce.

Dedicato ai caratteri più romantici c’è il design incrociato, formato da due cerchi che si intersecano, a voler simboleggiare l’unione della coppia.

Oro giallo, bianco, rosa e diamanti completano l’anello dei sogni che, per essere ancora più personale, può essere inciso con massima libertà e in tempi brevi.

Se state pianificando il grande giorno, e avete in mano la lista delle cose da fare (sono sempre così tante, eh?) potete tirare un sospiro di sollievo: alla voce “scegliere fedi” avete già trovato ciò che fa per voi.





