Regale e romantica: è la nuova collezioni di abiti da sposa di Vera Wang



Vera Wang trasporta le spose in un mondo parallelo, in un sogno che prende forma. Ogni collezione è ricca di aspettative e, grazie alle ispirazioni uniche e al design che la designer americana sa interpretare attraverso i propri abiti, non delude davvero mai.

L'inverno 2019 vede prendere piede un mood regale, ma senza l'austerità del ruolo. Una cascata di pizzo e nuvole di chiffon, insieme a una palette che vede l'avorio nel ruolo di assoluto protagonista. C'è un tocco di bianco, c'è una nota di rosso geranio nei suoi inconfondibili nastri. Nastri che, ovviamente, non mancano nella variante nera, originale e distintiva dello stile Wang.

Anche in abbinato a un azzurro cielo delicato, principesco.

Il focus è sullo scollo, sulle maniche e, più in generale, sulla parte superiore dell'abito. Ci sono colletti più o meno ricchi, piccoli coprispalle in pizzo, maniche a sbuffo non in stile eighties, ma concentrate sull'avambraccio.

Date uno sguardo, da vicino, a queste immagini e a queste creazioni davvero incantevoli.