L'abito da sposa non costerà una fortuna: scoprite queste creazioni budget-friendly, sotto i 200 euro



Matrimonio, quanto mi costi? Bè, vi sembrerà strano ma nel conteggio delle spese per le nozze l'abito potrebbe non incidere più di tanto. Non più di 200 euro almeno.



Non è uno scherzo: ci sono davvero degli abiti da sposa che non vanno oltre questa cifra. Ovviamente non parliamo di grandi atelier o di designer bridal super noti, tantomeno di pezzi su misura, ma di marchi fast fashion che hanno scelto di lanciare delle collezioni sposa pensate per tutte le tasche.

Per citarne alcuni: H&M e ASOS hanno creato delle vere e proprie linee bridal che sviluppano collezioni dedicate a spose, invitate, damigelle, includendo anche una vasta scelta di accessori. BHLDN è uno dei siti leader nell'ascquisto dell'abito da sposa online e vanta non solo brand conosciuti (e costosi), ma anche un'omonima linea dai prezzi contenuti. E ancora ZALANDO che offre alle proprie utenti una discreta selezione di pezzi dedicate alle future sposine.

Aspettatevi modelli più semplici, meno elaborati, certo, ma se volete celebrare il sentimento al di là dell'apparenza, desiderate un secondo abito per un "cambio strategico" o semplicemente non volete destinare un budget esagerato a questa voce, esistono delle valide soluzioni.

E non ci resta che guardarle insieme.











H&M Abito lungo in pizzo, 179€.



Credits: hm.com







IVY & OAK BRIDAL Abito con maniche lunghe e apertura sulla schiena, 199,99€.



Credits: zalando.it







BHLDN Klara dress con incrocio sulla schiena, 198€.



Credits: bhldn.com







KIABI Abito da sposa in voile con scollo a V, 80€.



Credits: kiabi.it







IVY & OAK BRIDAL Abito midi in pizzo, 169,95€.



Credits: zalando.it







H&M Abito in mesh con volant, 149€.



Credits: hm.com







ASOS BRIDAL Vestito lungo con pinces sulle spalle a sirena, 162,99€.



Credits: asos.com







ADRIANNA PAPELL Jumpsuit bianca monospalla con fiocco, 199,99€.



Credits: zalando.it







YAS Abito lungo con monospalla in pizzo, 199,99€.



Credits: zalando.it







H&M Abito a portafoglio con ricami, 99€.



Credits: hm.com