Tra techno e house music in scena nei quattro giorni di festival le tendenze fashion&beauty dell’estate. Ecco i look più cool - tutti disponibili su Zalando - e i must-to-have secondo la modella, influencer e star di Tik Tok Ginevra Salustri, che in esclusiva per Grazia ha seguito l’evento in Puglia

È stata la prova che (anche) il mondo della musica è tornato alla normalità. Dopo l’edizione milanese durante la Design Week, il Polifonic Festival è sbarcato in Valle d’Itria, dove nel 2017 tutto è cominciato.

Rigorosamente made in Italy e con un respiro internazionale, l’evento ha catalizzato l’attenzione di tanti appassionati di musica. Che on stage, nelle quattro serate organizzate nel tratto di stivale a cavallo tra la città metropolitana di Bari e le province di Brindisi e di Taranto hanno ballato dalla sera alla mattina.

Oltre alla musica, i protagonisti a Cala Maka, Masseria Capece e Le Palme beach club sono stati anche i fashion&beauty trend più cool dell’estate.

A ispirare e proporre abbinamenti in perfetto festival mood ci pensa Zalando, partner ufficiale del Polifonic. Insieme con un’esperta di stile: la modella, influencer e star di Tik Tok Ginevra Salustri (nella foto sotto), che in esclusiva per Grazia ha seguito l’evento in Puglia.

Festival mood: ecco i must dell'estate

Il look per eventi di questo tipo e, in generale, per l'estate è quello che fa sentire comodi e a proprio agio chi lo indossa.

Tra le tante alternative, dalle più classiche alle più estrose, i summer festival look firmati Zalando giocano sugli accostamenti audaci, che matchano capi e accessori di tendenza con dettagli casual e da festa.

Spazio alle camicie da resort, alle tute jumpsuit tutte d’un pezzo, ai top in maglia, alle magliette crop, gli occhiali da sole retrò e ai tanti altri dettagli di stagione perfetti per completare qualsiasi look.

Ad aggiungere un tocco scintillante alla serata ci pensano poi strass e lustrini su scarpe gioiello e i capi che giocano con trasparenze e dettagli shiny. Da completare, magari, con un make-up glitter e un eyeliner fluo, per rimanere in tema.

Extra festival, perfetti da mattina a sera sono i look da spiaggia con t-shirt stampate, le camicie colorate, gli shorts da bagno, le sneakers, i sandali e infradito da indossare tutta la giornata fino… all’alba del giorno dopo.

I consigli di stile di Ginevra

Cos'è stato per te il Polifonic Festival in Valle d'Itria?

Un connubio di musica e stile, in cui la musica ispirava gli outfit dando libero spazio ed espressione alla creatività dei partecipanti.

In generale, quali sono i must da festival?

Poche le regole e tanto spazio invece alla creatività individuale. In generale, raccomando di portare una giacca perché non sai mai se nella serata / mattinata la temperatura si abbasserà. Un paio di occhiali da sole sia per completare il look sia per proteggere gli occhi. E per finire, di lasciarsi andare con il make-up: super consigliati brillantini, glitter e brillantini adesivi super colorati.

Cos’hai indossato nelle serate del festival?

Delle tre serate a cui partecipato, la prima al Cala Maka ho indossato un crop top blu cobalto mono spalla di Tommy Hilghfiger; biker shorts bianchi a vita alta di Bershka, una giacca di jeans multi color di NGOrder; un paio di calzini bianchi alti a coste e ai piedi le mie Nike Air Jordan 1 Basse bianche e blu. Per finire, una mini-borsa a spalla in nylon nera di Pull and bear

Tra accessori e capi, cosa non deve mancare nella valigia delle vacanze?

Bandane, costumi colorati, cappelli e tanti tanti gioielli (soprattutto anelli!)

Guarda il video dell'evento