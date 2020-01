I gioielli della collezione Pisa Diamanti di Pisa Orologeria sono i protagonisti di una bellissima storia d’amore tra due giovani ragazzi milanesi e scandiscono i momenti più speciali della loro vita.

Molto più di un semplice dono romantico, regalare un anello è una promessa, un vero e proprio atto d’amore, un gesto che può nascondere diversi significati ma che di sicuro è destinato a segnare i momenti più felici nella vita di una coppia.

A suggellare questi attimi indimenticabili, le creazioni di Pisa Diamanti, l’esclusiva collezione di Pisa Orologeria dedicata all’amore che si compone di gioielli unici dalle linee essenziali che custodiscono un messaggio d’amore e raccontano le tappe più importanti di una relazione, come quella di Giorgio e Giulia, i protagonisti di una bellissima storia d’amore nata sotto il cielo di Milano.

I gioielli della collezione Pisa Diamanti hanno infatti scandito i più bei momenti che hanno trascorso insieme e li hanno accompagnati in tutte le fasi della loro storia: dal fidanzamento al primo anniversario di matrimonio.

La storia d’amore di Giorgio e Giulia



Per molte coppie è amore a prima vista, ma non per loro. Lei, così sfiduciata e disillusa dall’amore dopo l’ennesima grande delusione, non avrebbe mai pensato di innamorarsi di nuovo, ma Giorgio con la sua dolcezza e la sua sensibilità è riuscito a farle cambiare idea.

Quattro anni dopo quel venerdì di gennaio quando, passeggiando sui Navigli, avevano capito di aver perso la testa l’uno per l’altra, Giorgio la sorprende con la fatidica proposta e le mette al dito LoveInMilan, l’anello in oro rosa e oro bianco con diamante a goccia e diamante navette, che rappresenta proprio l’abbraccio tra due innamorati pronti a fare il grande passo e a condividere ogni momento della vita insieme.

Il matrimonio è stato solo il coronamento di questa storia d’amore così forte e intensa. Con una cerimonia semplice e intima, circondati solo dall’affetto delle persone più care, Giorgio e Giulia pronunciano le loro promesse e guardandosi negli occhi si scambiano LoveEver, le preziose fedi che hanno scelto insieme, nate dall’unione delle parole “amore + sempre” e simbolo della fusione di due innamorati che con il matrimonio diventano una cosa sola, un’unica anima.

E sui Navigli, all’ora del tramonto, in quel luogo che ha fatto da sfondo al loro primo incontro e alla nascita della loro storia d’amore, Giorgio e Giulia tornano sempre per celebrare i momenti felici.

Ed è proprio lì che, in occasione del loro primo anniversario di matrimonio, Giorgio riesce ancora una volta a coglierla di sorpresa regalandole Always, il solitario con una griffe a forma di lancetta fatta da un pavé di diamanti, e le rinnova la sua promessa e le giura che la loro storia non finirà mai e che resterà sempre al suo fianco, nonostante il passare del tempo e le difficoltà che incontreranno lungo il loro cammino.