Tagli morbidi, tessuti preziosi e colori tenui: il brand celebra l’autunno-inverno 2021 con una collezione delicata e super femminile.

Un progressivo ritorno alla vita di sempre. Nuovi impegni che pian pianino tornano ad affollare l’agenda. Qualche nuova occasione di socialità. Peserico non ha dubbi, i segnali ci sono tutti: l’autunno-inverno 2021 sarà la stagione della svolta. E il brand ha pensato di celebrare questa rinascita con una collezione che è un vero e proprio omaggio all’arte e alla natura.

A ispirarla, l’acqua e il suo percorso in continua trasformazione, l’elemento dominante portatore di linfa vitale che con i suoi giochi di luce e riflessi cangianti ha influito nella scelta dei colori e dei materiali del brand.

La palette spazia da nuance che rievocano proprio i colori dell’acqua, come il grigio freddo e ardesia, l’azzurro e il bianco; a tonalità più accese come il giallo luce e il marmo rosa. Senza dimenticare i colori caldi della terra, come il cammello, il rosa tramonto e il marrone.

Silhouette fluide, materiali impalpabili e colori delicati sono il leitmotiv dell’intera collezione. Tessuti come il twill, il crêpe de chine e il satin, cui si aggiungono anche garze di lana e viscose pregiate, contraddistinguono gli abiti e le bluse.

A dare un tocco ancora più prezioso al look, ci pensano tessuti come il lurex, il velluto e il raso, reso ancora più speciale da cascate di paillettes e catene diamantate.

Protagonisti indiscussi della collezione, i capispalla. I cappotti reversibili sono il pezzo furbo che non può mancare nel guardaroba per l’autunno-inverno: da un lato presentano tessuti ammagliati, dall’altro sono realizzati con tessuti waterproof. Il demi-coat trapuntato è leggerissimo e al tempo stesso caldissimo grazie alla sua speciale imbottitura animal friendly. Soffice proprio come i piumini dai jacquard tecnici.

Dopo un lungo periodo tra le mura domestiche è sicuramente tanta la voglia di trascorrere più tempo all’aperto, ma al tempo stesso rimane molto forte il desiderio di indossare look comodi e pratici.

Peserico viene incontro a questa nuova esigenza proponendo per la nuova stagione – oltre a pantaloni, pullover e gilet di lapin perfetti per la stratificazione - anche una ricca linea di capi leisure in satin compatto di viscosa stretch, che assicurano il massimo comfort in ogni situazione. Nati per assicurare un look elegante e ricercato in casa ma perfetti per essere sfoggiati tranquillamente anche fuori.

Scopriteli, insieme agli altri pezzi chiave della nuova collezione del brand, sfogliando la nostra gallery.