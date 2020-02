In una villa degli anni 50 a Los Angeles si è tenuto il party di lancio della nuova linea Primavera Estate di H&M. Tra dj set, top model e nuove proposte moda per donne ultra contemporanee

H&M lancia la sua nuova collezione Studio SS20 con un evento a Beverly Hills che ha chiamato a raccolta tante star della moda e non solo.

In una villa degli anni 50 a Los Angeles si è tenuto nella serata di mercoledì 12 febbraio un launch party esclusivo

Le supermodelle Jourdan Dunn e Selah Marley, quest’ultima figlia di Lauryn Hill, non sono mancate all’appello a una delle feste più importanti della stagione.

Nella foto: Jourdan Dunn e Selah Marley assieme a altre ospiti dell'evento. Credits: H&M

Sulle note del DJ set di Jameela Jamil prima e del set acustico della cantante Lykke Li poi - con contorno di spettacolo acrobatico mozzafiato - è stata presentata la nuova collezione Studio, pensata per una donna multitasking e iper contemporanea.

Nella foto: la cantante Lykke Li durante il suo concerto acustico. Credits: H&M

Proposte eleganti si mescolano a quelle più casual, in un caleidoscopio fashion che risponde alle esigenze di tutte.

Outfit perfetti per surfare, correre o arrampicare sono affiancati da abitini in satin drappeggiato, color blu petrolio dall’effetto "mare aperto".

Il blu è grande protagonista di stagione, nelle nuance elettriche del blu Klein così come in quelle più sfumate dell’azzurro cielo.

La palette cromatica è costellata dai toni pastelli, dal rosa bubble gum al verde menta, ma per completi pantalone-blazer e capi dal design charmant spiccano le tinte terrose del sabbia e marrone testa di moro.

Non mancano stampe naturalistiche, rese con colori pop e poco naturalistici in t-shirt dress e completi pijamas dalla texture setosa che riflettono fantasie quasi visionarie.

Un mix perfetto di abiti voluminosi e pezzi tagliati a vivo, abbinati a costumi sportivi in un cocktail super glam.

