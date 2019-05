Per la primavera-estate 2019 Trussardi presenta una linea di orologi contraddistinta da linee pulite e raffinati dettagli.



Non un semplice accessorio da tenere al polso solo per controllare l’ora, ma un vero e proprio dettaglio di stile, pratico e funzionale, con cui distinguersi in ogni momento della giornata: gli orologi firmati da Trussardi per la primavera-estate 2019 sono un vero e proprio inno all’eleganza contemporanea.

Pensati per impreziosire con classe i look quotidiani, i nuovi orologi combinano sapientemente design, materiali di alta qualità e innovazione e mettono in luce i valori e l’artigianalità del brand.

Per la bella stagione Trussardi ha pensato infatti a una linea di orologi eleganti eversatili, resi ancora più speciali grazie a piccoli particolari che si fanno notare, come la T monogramma in rose gold, i cinturini in pelle pregiata o l’iconico levriero, simbolo del brand.

Ogni modello è contraddistinto da linee pulite e dettagli preziosi; i cinturini vengono incontro a tutte le esigenze e sono proposti sia in pelle sia in acciaio.

La collezione per la primavera-estate 2019 è creata sia per lei sia per lui. Scopriamo insieme alcuni dei modelli esclusivi che ci accompagneranno per tutta la stagione!

Gli orologi di Trussardi pensati per lei





Orologio T-Light, in versione total black, con bracciale in maglia milanese e con indici, sfere, T e lettering del logo in oro rosa.









Orologio T-Exclusive dalle linee essenziali con bracciale in maglia chevron. Il quadrante silver è impreziosito da indici, lancette e logo in oro rosa, mentre la cassa è resa unica dalla lunetta in oro rosa.









Orologio T-Light rosso ciliegia con cinturino in pelle e cassa in PVD oro giallo che si distingue per il suo quadrante silver arricchito da T del brand e lettering del logo.





Gli orologi di Trussardi proposti per lui





Orologio T-light con cinturino in pelle nera. È un multifunzione che presenta quadrante nero con logo e dettagli in rose gold e sfera dei secondi impreziosita dall’iconico levriero.

Orologio T-Light con cassa e bracciale in acciaio total black. Un segnatempo che si distingue per il suo quadrante nero illuminato da dettagli rossi a contrasto nei contatori.









Orologio T-Light con cinturino in pelle color tortora, con cassa in PVD gun, contatori a contrasto e lettering del logo e levriero del brand che decorano la sfera dei secondi.