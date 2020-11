Le festività sono in arrivo e siamo pronti a riscoprire tradizioni e affetti. Come fa la top model italiana Chiara Scelsi, protagonista d’eccezione del nuovo progetto Furla Italian Holiday Season, dedicato alla Cruise Collection 2021.

Chiara, in occasione del Natale, ci accompagna alla scoperta di Milano, tra angolini speciali, caffè, musei e luoghi dove fare shopping in vista delle feste imminenti. Il fulcro della storia raccontata è la boutique Furla in P.zza Duomo, dove trovare il dono perfetto, l'oggetto del desiderio.

Quale? Per esempio una splendida new entry, la Furla Miss Mimì, destinata a diventare un accessorio iconico. È una pratica borsa dalla silhouette arrotondata, in versione crossbody, da scegliere nelle misure Mini e Small, dotata di tracolla removibile e regolabile. La chiusura a pattina è caratterizzata da un bottone metallico a cuspide, arricchito da un piccolo arco rovesciato agganciato a una catenella. Un mix di design e praticità che amerete sicuramente!

La palette colori è varia: ci sono nuance delicate, come il Candy Rose o il Bianco Pergamena, o toni decisi, per esempio Asfalto e Ciliegia. È disponibile in morbida nappa matelassé, in pelle di vitello matelassé e con piccole borchie.

Ma la scelta è ampia, per accontentare ogni donna. Nella vostra wishlist non dimenticate per esempio gli accessori esclusivi della capsule Furla Gold & Glitter, come la Furla 1927, dall’inconfondibile silhouette, in una luccicante versione glitterata, perfetta per brillare durante le Feste.