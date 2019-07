La crisi spesso è solo un inizio. Valentina ha riabbracciato la sua passione ed è rinata.

Era alla ricerca di un lavoro, Valentina. Aveva appena trascorso una settimana di prova in un supermercato che proprio non le era piaciuta. Aveva bisogno di uno stimolo, di qualcosa che potesse cambiarle le giornate e che le permettesse di sentirsi realizzata. E la vita le ha messo davanti la risposta: "Un giorno mentre stavo per salire in macchina mi venne incontro un anziano in bicicletta", ha raccontato a Kidult e Grazia, "rimasi ferma pensando che avesse bisogno di qualcosa. L'anziano era un poeta mi aveva scambiato per una maestra, mi vendette un suo libro e mi fece venire in mente il mio quaderno di poesie nel cassetto. Da allora fu un susseguirsi di incontri casuali con pittori e scrittori di alto livello".

E così la passione per la scrittura si è trasformata in un hobby concreto che le dà ogni giorno grandi soddisfazioni: "ho iniziato a pubblicare poesia, articoli, racconti, sono diventata corrispondente di un giornale locale, recensisco quadri e ho ricevuto un buon numero di riconoscimenti letterari. Lo scorso dicembre ho pubblicato il mio primo libro di poesie, Gocce di ruggine".

Nella speranza di trasformare questa passione in un vero mestiere, Valentina con la sua storia dimostra come, abbracciando la vita e quello che ci regala, si possa migliorare e cercare davvero la propria personale felicità.

Il racconto della nostra lettrice è solo uno dei tanti raccolti da Kidult e Grazia per il progetto "Everyday lifehuggers", che unisce storie speciali di persone altrettanto speciali. Scoprile tutte!