Una collezione molto ampia di scarpe e abbigliamento per adattarsi ad ogni occasione e momento della giornata

Dare sfogo alla propria personalità è possibile con la nuova collezione autunno inverno 2023 di Pittarello, grazie alla vasta scelta di modelli tra calzature e abbigliamento da scegliere in base all’occasione, e da abbinare tra loro per creare l’outfit perfetto!

Nella foto, gambale ampio e morbido, questi stivali in vera pelle si abbinano bene dalla mattina alla sera.

La collezione segue le nuove tendenze dalla stagione. Non mancano modelli dalle punte squadrate o allungate, sia negli stivali che nelle décolleté, ma anche i classici mocassini, chic e perfetti su ogni outfit, dall'ufficio ad un'uscita serale.

Provali con un look professionale, pantaloni palazzo e una camicia leggera, oppure in versione casual chic con denim e maglione oversize, o ancora in stile preppy, con una gonna scozzese e una camicia.

Che ne dite invece dei biker boots, perfetti nei giorni di pioggia? O degli stivali a tubo e cuissardes, da scegliere con il plateau per essere più slanciate. Che siano boho-chic o texani, lo stivale non può mancare per affrontare l'autunno.

Adoriamo i Chelsea per esempio, per le giornate uggiose, con skinny jeans e maglioni avvolgenti nelle tonalità calde dell'autunno, o gli stivaletti a tacco alto da indossare per una serata fuori con un vestitino midi e sexy. E se ami l'aria aperta e le scampagnate? Non possono mancare gli scarponcini classici o da trekking.

Nella foto, stivali texani in vera pelle e zip laterale, con tacco a blocco e look rock.

Indispensabili restano infine le sneakers, che possono trasformare anche un outfit elegante, dandogli un twist più sbarazzino. Vuoi essere comoda in ufficio ma non puoi rinunciare alla femminilità di un pantalone aderente e di un blazer? La scarpa da ginnastica ti rende chic ma anche comoda negli spostamenti in città. Non mancano da Pittarello sia i modelli vintage, che quelli più moderni.

Nella foto, sneakers PUMA CARINA STREET con flatform, sottopiede in tessuto e suola in Eva. Sportive ma glam!

Per quanto riguarda l'abbigliamento, sono diversi i capi che non possono mancare nell'armadio autunnale: i cappotti, eleganti e caldi, le sciarpe oversize, i maglioni in lana o cachemire, i pantaloni in velluto a coste e gli accessori, come cappelli e guanti per scaldarsi in inverno.

Qual è il tuo modello preferito? Sfoglia la gallery!