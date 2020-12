Daniela, Rossella e Sara ci svelano i loro look per un Natale all’insegna del comfort e dello stile

Quest’anno ci aspetta un Natale diverso dal solito, niente cenoni, scambio di regali, cene, aperitivi, pranzi e tutto il resto. Ma del Natale in fondo quello che piace un po’ a tutti, Grinch esclusi, è quell’atmosfera magica che si respira per le strade quando le luminarie si accendono al calar della sera e soprattutto quando si creano le proprie, personalissime, decorazioni casalinghe. Siamo entrati nelle case delle editor di Grazia.IT, Daniela Losini (Head of Beauty), Rossella Malaguarnera (Senior Fashion Editor) e Sara Moschini (Head of Fashion) e le abbiamo fotografate tra i loro addobbi per le feste mentre indossano i look firmati Uniqlo, una collezione di capi d’abbigliamento pensata come LifeWear Essentials ovvero gli essenziali del guardaroba. La prerogativa è unire comfort e stile, facile a dirsi ma assai più complicato nella pratica.

Per risolvere la questione e dare vita a un abbigliamento stagionale contemporaneo e versatile, Uniqlo ci ha pensato nel lontano 2003 brevettando la tecnologia heattech che assorbe e trattiene il calore dal corpo mantenendo una temperatura costante. Lo styling invernale può così liberarsi definitivamente di quei pesi e ingombri tipici del periodo per lasciar spazio a un layering decisamente più armonico.

Per Daniela che si definisce “la regina delle lucine tutto l’anno” portare un po’ di calore in casa non è stato troppo complicato, anzi. «Il Natale per me sono i mandarini sotto l'albero e il loro profumo inconfondibile, le lasagne di nonna che quest'anno cucinerò e condividerò con la mia famiglia in videochiamata e con gli amici. Ne cucinerò a chili e le spedirò come regalo». E mentre il suo appartamento milanese si trasforma nella Lapponia in un battito di ciglia, gli abiti seguono la stessa direzione: caldi e avvolgenti, la chiave è l'armonia anche quando si tratta dei colori. «Amo molto le gonne, le calze colorate e basta una sfumatura color fuoco con una sciarpa enorme addosso per immaginare camini e braci scoppiettanti».

Rossella segue una tradizione precisa, ogni 7 di dicembre addobba la sua casa nei toni del rosso con decorazioni scelte negli anni, come quelle prese in Trentino o le luci da mettere attorno al divano e le piantine aromatiche addobbate con bacche di agrifoglio. «Mi ricorda i Natali della mia infanzia, trascorsi dai nonni, con tutta la famiglia riunita sotto l'albero (e intorno alla tavola!)», ci racconta. Certo è che gli addobbi natalizi con un’aiutante speciale come la gattina Mia assumono una connotazione tutta diversa. Il look per Natale di Rossella sarà «una t-shirt termica heattech extra caldo con jeans e una camicia in flanella per vivere la casa in completo relax oppure un classico pantalone flare con un dolcevita bianco e una maglia a maniche lunghe da portare sulle spalle, così anche la nonna in videocall è contenta!».

Sara trascorrerà il suo primo Natale lontana dalla casa dove è cresciuta, sulle colline marchigiane, una ricorrenza che per lei ha sempre rappresentato un momento di pausa prima di iniziare un nuovo anno. Le feste le passerà in città insieme alla sua famiglia allargata che da poco ha accolto il piccolo Enea. Natale minimal per le decorazioni con lucine dorate, candele, fiori e bacche rosse di stagione. Per i look invece? «Comfy e casalinghi con i quali giostrare il tempo e i bambini. Mi piace l’idea di look bianchi e morbidi, come i pantaloni di felpa e il lupetto heattech in pile spezzato dalla maglia sottile sempre heatthech dalla tonalità neutra, che mi fa pensare a un Natale chic nonostante il leisurewear necessario». Per un tocco di colore poi ci pensa il rosa, perfetto se abbinato con la chioma rossa e al bordeaux del pullover portato sulle spalle.

Le maglie di Uniqlo sono esternamente in cotone, morbide e fresche al tatto, si presentano in nuance e pesi diversi a seconda della temperatura: heattech per le tipiche giornate invernali, heattech extra caldo per temperature più basse e heattech ultra caldo per affrontare un clima decisamente rigido. Si abbinano ai look più disparati proprio come quelli scelti dalle editor di Grazia.IT.

Tutte le collezioni e i singoli capi sono immaginati dal team creativo Uniqlo che lavora assiduamente per creare capi che durino nel tempo, siano adattabili alla vita moderna - pandemia compresa - e abbiano un prezzo democratico. Inoltre, la linea di abbigliamento heattech comprende innerwear anche per uomo e bambini e amplia la sua proposta con calze, calzini, pantaloni, cappelli, guanti e scaldacollo, trasformando il freddo in un lontano ricordo.

Non dimentichiamo che indossando capi più confortevoli e caldi nelle nostre case potremmo ridurre di almeno un grado la temperatura interna contribuendo a risparmiare emissioni di anidride carbonica devastanti per il nostro pianeta. Non male come piano per questo Natale.

Foto: Claudia Ferri