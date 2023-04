Limited edition svelata ufficialmente al pubblico con un super evento durante il Salone del Mobile di Milano, questa nuova collezione è un'esplosione di gioia e vitalità.

Una collezione dedicata alle donne, nata per celebrare l'espressione artistica e il loro talento, realizzata da due marchi che condividono la stessa filosofia: Triumph x Wildehouse è la nuova linea nata dalla collaborazione tra due brand che da sempre promuovono l’inclusività e hanno a cuore l’empowerment femminile.

Così come la fondatrice di Wildehouse, Kerry Tighe, ha fatto della valorizzazione dell’individualità il punto focale del suo brand, anche Triumph ha scelto come suo valore fondante il concetto di libertà.

Il marchio di lingerie, noto per i suoi capi capaci di esaltare ogni tipo di bellezza, sostiene da sempre le donne, spingendole a migliorare la consapevolezza di sé e invitandole a esprimere liberamente le proprie idee, il proprio carattere e la propria identità.

La nuova collezione, frutto di questa partnership con Wildehouse, nasce proprio dal desiderio di celebrare la loro l’unicità, di aiutarle a riconoscere il proprio valore e a credere nelle loro capacità, e di insegnare loro come mettere in luce proprio quelle differenze che le rendono uniche.

Non a caso, la nuova limited edition, svelata in occasione della nuova edizione della Design Week milanese, è una collezione fresca, moderna e colorata, composta da capi progettati per valorizzare l’unicità di chi li indossa, grazie anche alle silhouette oversize che valorizzano tutte le fisicità, ai tessuti comodi che assicurano la massima libertà di movimento e ai colori che esprimono gioia di vivere.

Triumph e Wildehouse presentano la loro nuova limited edition audace e super colorata

Al centro della collezione, una ricca selezione di articoli di swimwear e beachwear dal design contemporaneo, ideali per affrontare con stile gli impegni del tempo libero, perfetti anche per i primi weekend in spiaggia.

Colori vitaminici, stampe grafiche vivaci e motivi insoliti sono gli assoluti protagonisti di questa speciale limited edition fatta di capi audaci ed estrosi, da indossare in total look per ottenere abbinamenti inaspettati e diversi dal solito o da mixare anche ai pezzi più basic che ci sono già nel guardaroba.

Ma anche la giusta lingerie può avere un ruolo fondamentale per aiutare le donne ad abbracciare il proprio essere, ad apprezzarsi per ciò che sono e a sentirsi a proprio agio ovunque vadano.

Come con Flex Smart, la speciale linea di reggiseni realizzati in tessuto stretch riciclato che garantisce un comfort ottimale, adattandosi perfettamente alla silhouette e accompagnando dolcemente i movimenti del corpo. Una selezione di bra dai toni brillanti che si sposano perfettamente con i pezzi chiave della nuova collezione Triumph x Wildehouse e che questa primavera vede l’arrivo del nuovo modello con spalline removibili, per garantire ancora più libertà di stile.

Oggi più che mai, il brand è impegnato nel supportare piccoli marchi e giovani designer di tutto il mondo e nel sostenere il talento femminile in tutte le sue forme.

Proprio per questo ha pensato di presentare ufficialmente la collezione Triumph x Wildehouse durante la Design Week, con un evento aperto al pubblico che si terrà il 20 aprile a Milano, nel negozio del brand di Piazza Cordusio.

Per l’occasione, lo store si trasformerà in un'area creativa all’interno della quale due artiste si daranno appuntamento per realizzare opere artistiche dal vivo, con varie tecniche e mezzi espressivi.

La capsule colletion Triumph x Wildehouse è disponibile online e presso i punti vendita Triumph di tutta Europa.