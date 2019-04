Il brand di intimo, che con il "bra" Amourette ha vestito intere generazioni, ci svela i tricks per trovare il reggiseno più adatto a noi.





Il brand di lingerie Triumph ha da sempre una mission: aiutare le donne nella scelta dell’intimo perfetto, quello con cui ciascuna di noi possa sentirsi a proprio agio, comoda e bellissima.

E tra i capi dell'underwear, l’indumento più difficile da scegliere per una donna è di sicuro il reggiseno, spesso selezionato di fretta, basandosi su taglie approssimative.

Per questo Triumph ha deciso di organizzare una masterclass per aiutare tutte a trovare quello giusto.







L’evento, dal titolo Together We Triumph, si è tenuto a Milano e ha messo al centro la fitting experience, molto importante per chi indossa e sceglie un reggiseno e fondamentale anche per il brand, attentissimo ad assicurare il massimo del comfort e della resa estetica alle sue clienti.

Per questo motivo in tutti i negozi Triumph è presente uno staff esperto che accompagna e segue nella selezione del reggiseno ideale, consigliando al meglio le donne che cercano il top a livello di prodotto e di esperienza d’acquisto.

La masterclass Together We Triumph ha avuto un’insegnante d’eccezione, Jennifer Dalla Zorza nota al grande pubblico come JenniPie, che ha condotto la lezione teorica e pratica di bra fitting a una classe composta da giovani influencer.

Con la sua esperienza da designer di lingerie, stylist, coach di femminilità e conduttrice tv, JenniPie non poteva che essere la guru migliore in materia di intimo.

E le sue alunne altrettanto eccezionali, tra cui Paola Di Benedetto, Martina Hamdy, Valentina Marzullo, Jessica Newmann, Fabiana Pastorino e Alice Sabatini, si sono dimostrate prime della classe nel seguire le tecniche e gli accorgimenti per conoscere e trovare correttamente la propria misura di seno e per scegliere poi il capo adatto alla propria fisicità.





Da come si prendono le misure esatte fino all'elaborazione della taglia ideale in base al modello di bra, le alunne di JenniPie e Triumph non hanno più dubbi in materia di reggiseno, parola loro!

Il primo dubbio a essere fugato è che ogni donna è diversa e le shape femminili vanno ben oltre alla standardizzazione di taglie.

Questa è la regola da cui Triumph parte. Più che regola, è la vera filosofia del brand: ciascuna donna è unica e diversa dalle altre, quindi bisogna trovare il reggiseno che riesce ad accompagnare ognuna nel migliore dei modi.









Together We Triumph: la masterclass per scegliere il bra perfetto La masterclass "Together We Triumph" con JenniPie come insegnante



La masterclass di Triumph per imparare a scegliere il reggiseno perfetto



JenniPie e Alice Sabatino durante la masterclass di Triumph





I modelli di reggiseno Triumph alla masterclass organizzata a Milano



Martina Hamdy alla masterclass di Triumph

Foto di classe alla masterclass di Triumph





Paola Di Benedetto durante la masterclass di Triumph



La masterclass di Triumph



La masterclass di Triumph



Fabiana Pastorino alla masterclass di Triumph



Il set di gadget della masterclass di Triumph



Discreto, comodo, pratico, raffinato, sensuale… La scelta del bra non si riduce ai centimetri di girotorace o alla coppa ma cela un sottobosco di esigenze e accortezze che un indumento vicino al cuore com’è il reggiseno deve sempre avere.

La taglia poi non è univoca ma può cambiare a seconda del modello oppure può essere scelta tra le cosiddette “taglie sorelle”, un po’ più grande o un po’ più piccola in relazione al design del reggiseno.

Dal modello push-up a quello imbottito, dal “t-shirt bra” invisibile sotto le magliette al reggiseno con ferretto fino ad arrivare al minimizer per chi ha forme generose e vuole contenerle, Triumph ha la risposta per ogni tipo di donna, partendo sì dalla sua silhouette ma anche (e soprattutto) dalla sua personalità.





Un evergreen del marchio e, in generale, di un’intera generazione di donne è l’intramontabile Amourette. Molto più che una sola generazione: lanciato nel 1954 e diventato subito un’icona, questo bra ha vestito tantissime generazioni.

Composto di pizzo elasticizzato che coniuga le due caratteristiche fondamentali che un reggiseno deve avere, ossia il comfort massimo e la sensualità ultra-femminile, il modello Amourette fa battere ancora il cuore a tutte.

Reinterpretato in chiave attualissima, anche per la nuova collezione 2019, il protagonista assoluto è proprio lui: il migliore amico delle donne, l’Amourette di Triumph!





Il reggiseno Amourette di Triumph, il cult bra per eccellenza Il reggiseno di Triumph Amourette Charm WP01



Il reggiseno di Triumph Amourette 300 W



Il reggiseno di Triumph Amourette Charm W





Il reggiseno di Triumph Amourette Charm WP



Il reggiseno di Triumph Amourette Charm SS 2019

Il reggiseno di Triumph Amourette Charm SS 2019





Il reggiseno di Triumph Amourette 300 SS 2019

Il reggiseno di Triumph Amourette 300 SS 2019



Il reggiseno di Triumph Amourette 300 SS 2019





Il reggiseno di Triumph Amourette 300 SS 2019

