La ricerca del regalo di Natale ideale è iniziata! Le proposte Triumph sono adatte a ogni stile e occasione

Le fredde serate invernali regalano la voglia di trascorrere del tempo in casa, insieme a chi amiamo, in pieno relax e in perfetto stile "cozy". Ma le feste sono in arrivo e per alcune occasioni vogliamo anche sentirci bellissime oltre che comode e a nostro agio.



Triumph lo sa bene e presenta nella sua Collezione Autunno-Inverno 2018/19 tantissimi capi e accessori che si adattano a tutti gli eventi del periodo natalizio.

Pronte a scoprirli tutti? E non vale solo per voi, ma anche per le donne che vi circondano, che apprezzeranno un regalo di Natale firmato Triumph: vi basterà solo capire quale stile si adatta meglio loro, comfy, classy o sexy?

Se il rosso è il colore natalizio per eccellenza, per l'amica che ama la tradizione è perfetto il completino bralette e slip Amourette Charm che grazie al pizzo e alla scollatura profonda, valorizza il décolleté e rende le Feste più sensuali.

La collezione Amourette è nata più di 60 anni fa, ma ancora oggi è amatissima per il suo design senza tempo e il morbido pizzo elasticizzato che abbraccia le curve e valorizza il corpo di tutte le donne.

Per le donne romantiche invece è arrivata la nuova bralette Beautiful Darling di Triumph, trendy e realizzata in splendido pizzo con motivo "orientale", per un look romantico senza dimenticare il massimo del comfort.

Per l'amica che ama il relax casalingo con un tocco però di stile, via libera ai capi e accessori della collezione Homewear, tra vestaglie e slippers in morbido peluche e pigiami eleganti.









Sfogliate la gallery per scoprire alcuni dei pezzi della collezione invernale firmata Triumph e per trovare il perfetto regalo di Natale 2018!

Triumph: un regalo per ogni donna Il rosso è il colore classico del Natale, come quello della bralette Amourette Charm

Lo slip Amourette Charm

Le slippers morbide sono perfette per le serate dicembrine



Parola d'ordine Comfy!

Calda e morbida, la vestaglia in peluche con cintura in raso

Cuffie in peluche



Bralette Beautiful Darling in Foggy Mauve



Coulotte a vita bassa abbinata alla bralette

fullscreen ...