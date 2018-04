Per lei e per lui, orologi che diventano dettagli di stile a cui non rinunciare per dare carattere a qualsiasi look

Tre collezioni di orologi di grande impatto e raffinatezza firmate Trussardi sono in arrivo per rendere più elegante la nostra estate.

Pensati per ogni momento della giornata, per arricchire un look dalla mattina alla sera, gli orologi Trussardi hanno uno stile discreto ma altamente sofisticato, grazie a dettagli che recuperano le radici stilistiche del brand come la pelle, che viene utilizzata per cinturini e in dettagli di un'eleganza senza tempo.

Le collezioni proposte per la stagione in arrivo sono tre: T-LIGHT LADY & GENT e T-EVOLUTION GENT & LADY, declinate in entrambe le versioni, femminile e maschile, e T-STYLE GENT, solo per lui.

Scopriamole nel dettaglio.

Nella prima la costruzione della cassa è avvolgente, i dial curvi, i bracciali sono proposti in maglia milanese o in pellame. Gli abbinamenti sono particolari, come la pelle testa di moro che si mescola all'oro rosa. La collezione donna presenta combinazioni come quella di cinturino rosa cipria, cassa acciaio e dial verde con dettagli oro rosa. L'uomo può scegliere quadranti di dimensioni diverse e orologi che sono un mix di tecnologia e stile.

La T-EVOLUTION GENT e LADY propone invece orologi dalle linee pulite e dallo stile classico, con il risultato di un accessorio molto contemporaneo. Le forme sono avvolgenti, i quadranti sono di sfumature insolite, come l'avorio per l’uomo e la madreperla color carta da zucchero per la donna. Il nuovo T-EVOLUTION è proposto con doppio cinturino con combinazioni cromatiche a contrasto.



La terza collezione, dedicata solo agli uomini, si chiama T-STYLE e presenta un orologio sportivo, la cui cassa robusta racchiude un cronografo. I dettagli possono essere in oro rosa nella versione total silver, oppure con quadrante nero nella versione cassa e dettagli silver.

E voi siete più T-LIGHT, T-EVOLUTION o T-STYLE? Scoprite tutti i modelli nella nostra gallery.





Trussardi: una selezione di orologi della collezione estiva Multifunzione. Bracciale in maglia milanese. Collezione T-LIGHT GENT

Solo tempo. Cinturino intercambiabile in tessuto NATO rigato, quadrante nero, T-EVOLUTION GENT

Cinturino in pelle color cuoio, quadrante nero, T-EVOLUTION GENT



Cassa in acciaio con lunetta in alluminio, quadrante nero con movimento a vista, lunetta in acciaio, bracciale in acciaio, T-STYLE GENT

Solo tempo. Quadrante bombato effetto sunray con texture. Collezione T-LIGHT LADY

Solo tempo. Quadrante sabbiato colore avorio, bracciale in acciaio Collezione T-SUN



Solo tempo con piccolo secondo a H.6 Cassa con finitura in oro rosa. Bracciale in maglia milanese con finitura in oro rosa. Collezione T-GENUS LADY

Solo tempo. Finitura in oro rosa, quadrante madreperla carta da zucchero e cinturino in pelle di vitello, T-EVOLUTION LADY

Solo tempo. Finitura in oro rosa, quadrante madreperla carta da zucchero e cinturino intercambiabile in tessuto beige, T-EVOLUTION LADY



Multifunzione, quadrante blu, cassa in acciaio, bracciale in acciaio. Collezione T- WORLD

