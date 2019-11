We Don't Stop: Timex lancia la nuova campagna per presentare la collezione autunno inverno 2019/20 dei suoi orologi

Una lunga storia - 165 anni - nella progettazione di orologi di qualità, caratterizzata da un'attenzione per il design e la tecnologia. Parliamo del brand Timex, che presenta una collezione femminile per l'autunno inverno 2019/20 dall'eccezionale artigianato, con diversi modelli con movimento automatico, studiata al Giorgio Galli Design Lab di Milano, capitale della moda.

Date un'occhiata al sito Timex.it per scoprire l'intera gamma di orologi: toni gioiello, ricchi e dalle nuance autunnali, i bracciali in metallo, i meccanismi automatici... tutto è studiato per costruire una collezione che regala a chi indossa gli orologi Timex il giusto mix di estetica e funzionalità. L'orologio diventa così l'accessorio adatto a ogni occasione, con un rapporto qualità prezzo ottimale.

Come il MILANO XL, un orologio dal design anni '70 e di ispirazione vintage, dal fascino intramontabile. Il bracciale è in acciaio inossidabile regolabile e si può scegliere in tre colori, argento, oro giallo e oro rosa con quadrante nero, così da soddisfare ogni gusto e abbinarsi a qualsiasi look.

Ed è per onorare la perseveranza del brand e il suo retaggio che Timex ha lanciato la nuova campagna "We Don't Stop", un modo moderno di riprendere lo storico slogan "Take a licking and keep on ticking", che mostra la capacità di resistere ed andare avanti in ogni situazione. Tenaci, caparbi e pieni di grinta, così come chi indossa gli orologi Timex.