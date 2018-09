Rosso, nero e bianco sono i protagonisti della nuova collezione per la stagione fredda, rock e femminile, e si sposano perfettamente con la meravigliosa stampa Tiger

È una bad girl, raffinata e glam, quella proposta per la stagione fredda 2018/19 dal brand Silvian Heach. L'elemento che subito salta all'occhio? La meravigliosa stampa tiger su sfondo rosso: ispirata alle sete del lontano Giappone, qui è interpretata in chiave sportiva e punk, attraverso capi che vanno dall'abito leggero dal taglio vintage al tailleur pantalone, senza dimenticare la blusa con balze, romantica ma rock.

Il motivo "tiger", nei toni del grigio e del nero, sposa alla perfezione la nuance protagonista della collezione, il rosso, che ritroviamo per esempio anche in felpe e denim skinny, con ricami e applicazioni proprio in questa tonalità. Le altre sfumature sono quelle del nero e del bianco, tra gonne in pelle e in tartan, e t-shirt parlanti con perle applicate.

Come dimenticare poi le tute con bande laterali tipiche degli anni Novanta, che non potete perdervi qui sia in versione basic che impreziosite da punti luce.



Il capo must della stagione? L'ecomontone, presentato in diverse versioni, a manica lunga, gilet o con colletto a contrasto. Ma torna anche la maglieria in lana, perfetta in abbinamento a pantaloni in seta e gonne rock.



Sfogliate la gallery per scoprire i capi Silvian Heach.

Silvian Heach: torna lo stile bad girl Il look Silvian Heach composto da blusa con stampa tiger e minigonna in pelle



Blusa leggera stampa tiger



Gonna in pelle con cerniere a contrasto







Abito taglio vintage stampa tiger

Pantalone stampa tiger





Il tailleur giacca-pantalone con stampa tiger



Ecomontone

Gonna in pelle con intrecci laterali



Il look composto da ecopelliccia, felpa e gonna stampa tartan





Gonna tartan bianca e nera





Sweater PUNK



Pelliccia eco bianca e nera





L'ecomontone con elementi a contrasto

Sweater anni Novanta



Blusa stampa tiger, filet in ecomontone e mini con zip



Il look sporty con il coat in ecopelliccia, leggings e felpa con patch

T-shirt Punk&Love



Jeans skinny con applicazioni





