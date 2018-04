Outfit diversi, dal casual al glam, per un'occasione importante, tutti firmati GUESS e Marciano Los Angeles

Un appuntamento speciale, una serata di gala, un aperitivo all'aperto, una notte in discoteca con le amiche: qualsiasi sia l'occasione, ecco la risposta di GUESS e Marciano Los Angeles con un perfetto mix & match di capi e accessori.

Se vi aspetta una lunga notte tra balli sfrenati ci vuole un look rock: la gonna a tubino nero di paillettes con stampa a contrasto rossa si abbina alla comodissima t-shirt bianca e alle open toe dal tacco vertiginoso. Imprescindibile la pochette glitterata a tracolla, per avere le mani libere per scatenarsi!

Se l'aperitivo a cui andrete è in un locale all'aperto non serve un look troppo elegante: si può essere sofisticate infatti anche con un paio di jeans skinny, abbinati a sneakers e camicia nera fantasia. L'accessorio più adatto? Lo zainetto blu elettrico!

Siete amanti delle jumpsuit? Rendono l'intero outfit glam se abbinate ai pezzi giusti, come una borsa a mano, un paio di sandali a tacco alto animalier e orecchini dorati.

L'occasione è davvero importante e richiede l'abito lungo? Il rosso vi farà notare e vi renderà sexy e chic. Gli accessori in questo caso sono minimal, tra nero e argento, per non togliere l'attenzione dal meraviglioso abito.

Sfogliate la gallery per scoprire i quattro look che abbiamo pensato per voi!

4 look per una serata speciale Primo look: rock per una serata in discoteca

T-shirt con stampa, GUESS

Gonna di paillettes, GUESS



Stivaletto trasparente open toe, GUESS

Occhiale da sole, GUESS

Tracolla rossa glitterata, GUESS



Secondo look: casual per un aperitivo all'aperto

Camicia stampa cocktail, GUESS

Skinny jeans, GUESS



Zainetto blu elettrico, GUESS

Sneakers traforate, GUESS

Orecchini ad anello con cuoricini, GUESS



Terzo look: sofisticata con la jumpsuit

Jumpsuit sabbia, Marciano Los Angeles

Sandalo maculato, GUESS



Borsa a mano con anello, GUESS

Orecchini in oro, GUESS

Orologio dorato, GUESS



Quarto look: serata di gala

Long dress rosso, Marciano Los Angeles

Bracciale con cuori, GUESS



Orecchini pendenti, GUESS

Sandalo nero con applicazioni, Marciano Los Angeles

Clutch tracolla glitterata nera, GUESS



/ 24 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...