Proseguono le storie delle nostre lettrici che hanno scelto di abbracciare la vita, scelte da Kidult per il progetto “Everyday Lifehuggers”: oggi Giuseppina ci racconta come ha ripreso in mano la sua vita dopo un momento difficile

Reagire e riprendersi dopo una delusione non è sempre facile. C'è chi prende subito in mano la situazione e chi, invece, fa fatica a superare i momenti no. Abbracciare la vita però vuol dire anche questo: affrontare e superare, dimenticare e ricominciare. Come ha fatto Giuseppina, che ha dovuto fronteggiare la fine del suo matrimonio.

Dopo un momento iniziale, in cui si era arresa alla solitudine, ha deciso invece di dare una svolta alle sue giornate e abbracciare la vita. Non servono grandi risorse, ma solo un cambio di prospettiva: Giuseppina ha deciso di sfruttare uno strumento alla portata di tutti, come i social network, aprendo una pagina Facebook per raccontare la sua passione per la moda e lo stile.

Nel giro di poco tempo, è riuscita ad ottenere più di 85mila amici. Ogni giorno condivide post e immagini e la sua pagina è diventata un luogo di incontro e soddisfazioni. Un modo per ritrovare motivazione e costruire scambi virtuali e non.





Non sempre si hanno le energie per rimettersi in gioco, ma chi lo fa è un "Everyday Lifehugger", una persona che ogni giorno sceglie di costruire la propria felicità abbracciando la vita. Kidult e Grazia raccolgono le storie speciali di queste persone comuni sul sito www.everydaylifehuggers.it: ne avete una da raccontarci? Fatelo! Potreste far parte del prossimo articolo di Grazia.