L’auto straniera più venduta in Italia si rifà il look! Renault svela con un party speciale Clio Moschino, la nuova auto dallo stile scintillante customizzata da Jeremy Scott.



Un party esclusivo, organizzato all’Apollo Club di Milano, durante la settimana della moda milanese: è così che Renault ha svelato in anteprima Clio Moschino, la nuova vettura firmata dallo stilista americano Jeremy Scott e realizzata in collaborazione con la Direzione del Design Renault.

Non è la prima volta che la casa automobilista francese collabora con il fashion brand italiano: il sodalizio era già cominciato lo scorso febbraio, con la presentazione della show car ispirata alla divertente capsule collection Moschino Eyes, e adesso si rinnova con questa nuova partnership che conferma quanto il binomio moda-motori sia più vincente che mai.





Un’anteprima del modello di serie, che sarà messo in vendita entro la fine dell’anno, è stata presentata al pubblico giovedì 20 settembre in occasione della sfilata primavera-estate 2019 di Moschino e la nuova arrivata in casa Renault con il suo design sofisticato ha sin da subito riscosso consensi.

E del resto, quando l’estro creativo di uno dei fashion designer più irriverenti del mondo della moda incontra l’innovazione e lo stile inconfondibile di Renault, il risultato non poteva che essere sorprendente.





La nuova Clio Moschino reinterpretata da Jeremy Scott





“Per creare Clio Moschino ho utilizzato gli elementi più iconici che definiscono il brand: il nero lucido, tocchi di oro brillante e un grande logo” ha rivelato Jeremy Scott che per il restyling dell’auto ha puntato su uno stile audace e scintillante.

Tocchi luminosi di nero e oro rifiniscono i cerchi in lega, gli specchietti retrovisori, le modanature laterali esterne ma anche il profilo degli aeratori interni della vettura che è un concentrato di tecnologia, carattere e design.

Eleganza, modernità, glamour: sono solo alcuni dei tratti distintivi della nuova Clio Moschino, un’auto seducente e di gran fascino, uno strumento di seduzione con cui è impossibile passare inosservati.

E lo sa bene l'influencer Catherine Poulain che, durante il party, ha avuto modo di conoscere da vicino la nuova Clio Moschino e l'ha provata per Grazia.it