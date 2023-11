Capi scintillanti tra artigianalità e futurismo: è la nuova collezione firmata da H&M e dalla Maison Rabanne, disponibile dal 9 novembre nei flagship store di Milano Piazza Duomo e di Roma Via del Corso



Abiti luccicanti a forma di disco, maglie a coste e luxury loungewear da cocktail: H&M e Rabanne uniscono le loro peculiarità per lanciare una nuova collezione in collab, RABANNE H&M, che sarà lanciata il 9 novembre 2023 in punti vendita selezionati - a Milano in Piazza Duomo e a Roma in via del Corso - e sul sito.

Per l'occasione è stata organizzata una splendida serata a Milano in uno spazio allestito in pieno stile Rabanne: una sala da ballo dalle luci stroboscopiche, dove gli ospiti si sono scatenati sulle note del deejay Federico Aldave. Performer d'eccezione, Patty Pravo ha mandato in visibilio il pubblico riproponendo alcuni dei suoi brani più iconici.

Tra le personalità che hanno partecipato all'evento c'erano anche Giulia De Lellis, Paola Turani, Mattia Stanga, Giulia Salemi e molti altri.

Gli ospiti alla presentazione di Rabanne H&M Mattia Stanga

Paola Di Benedetto

Paola Turani

Marco Fantini

Carlotta Rubaltelli

Elettra Lastra

Elisa Maino

Federico Aldave

Ginevra Mavilla

Gioele Fabris

Giulia De Lellis

Giulia Salemi

Korlan Madi & Imane

/ 13 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Gli ospiti hanno avuto la possibilità di provare i capi della nuova collezione, dove radical design e artigianalità si fondono per un risultato innovativo, ispirato dalle creazioni futuristiche del fondatore della maison, Paco Rabanne, e rielaborato con disinvoltura in chiave urbana contemporanea dal 2013 dal Creative Director Julien Dossena.

La collezione si ispira all'eredità glamour di Rabanne, che negli anni '60 ha rivoluzionato la moda: reti metalliche d'archivio e paillettes a specchio si mescolano a capi sartoriali e accessori che dominano la pista da ballo.

Qui sotto, per esempio, vediamo un abito lungo dal mood disco in jersey elasticizzato, interamente rivestito di paillettes luccicanti per un look super trendy. La silhouette è elegante e senza maniche, il corpetto attillato con scollatura profonda e arrotondata, sia davanti che dietro. La gonna presenta paillettes che diventano sempre più grandi.

Se amate gli spezzati, la gonna svasata di paillettes si arricchisce con il top elasticizzato con bottoni tondi di metallo, nella versione dorata. Il look si completa con un diadema di perline e paillettes.

La giacca iconica del designer, in stile sartoriale e in tessuto di lana, ha bordi metallizzati e ricami floreali con fili di glitter, e si abbina al pantalone aderente con bande laterali.

Proseguiamo con gli anni '70 con il completo in maglia jacquard con stampa retrò e fili glitter. Lo scollo è profondo e il pantalone è svasato in fondo.

La collezione comprende abbigliamento donna, uomo, scarpe e accessori e una capsule di décor H&M Home.

Scopri di più e acquista la collezione Rabanne H&M