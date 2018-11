Il periodo più magico dell'anno è alle porte e MANGO propone una collezione che vi farà brillare, rendendo i giorni di festa ancor più speciali!

"It's the most wonderful time of the year", recita una delle canzoni più famose del periodo: Natale e la sua magia sono in arrivo, così come le serate di festa! E MANGO lo sa bene: è il momento di vestirsi di paillettes, di glitter, di maglioni avvolgenti e tacchi vertiginosi.

Basta dare un'occhiata alla Party Collection proposta da MANGO per l'inverno 2018/19 per trovare proprio quei pezzi che vorreste indossare per una cena di Natale o il Capodanno tra amiche. Che sia un'occasione formale o meno, le possibilità sono moltissime per vestirsi a festa!





Camicie e abiti dai fili metallizzati, abiti lunghi satinati, maglioncini morbidi, bluse con inserti in pizzo, paillettes che rendono i vestiti unici, cinture con fibbie luccicanti per un mix di colori in cui predominano argento, rosso, blu e nero.

MANGO per le Feste vi trasforma in chi desiderate essere, senza regole e restrizioni. Indossate i vostri tacchi anche per il giorno, interpretate gli abiti in piena libertà, divertitevi a mixare e matchare!

La festa ci attende, noi siamo pronte, e voi?