Si chiama Everyday Magic ed è la nuova campagna di PARFOIS che si rivela una guida top per scoprire il regalo più adatto a tutte. Da fare a se stesse e a chi amiamo, per rendere ancora più indimenticabili le feste natalizie

Per inaugurare il periodo più magico ed emozionante dell’anno, la stagione delle feste, PARFOIS lancia Everyday Magic.

Una nuova campagna dominata da due prime donne: da un lato la modella Anna Tihonchuk, protagonista di meravigliosi scatti fashion, dall’altro la città con le sue luci e uno scenario che ben si accorda allo stile urban chic delle proposte firmate PARFOIS.

Proposte che si rivelano perfette per i giorni di festa, da regalare così come da indossare nei momenti più “wow”!

Dalla cena della Vigilia al countdown di Capodanno, i capi di PARFOIS si accordano a ogni nota festiva. Inebriando gli occhi di tutti.

Maglioni, cappotti e sciarpe vengono reinterpretati in maniera inedita, mescolandosi ad accessori che gridano a gran voce “Let’s party!”

Sandali con strass e borse a mano dalla texture metallica, in oro e argento, vestono di eleganza pura ogni occasione di festa.

Dallo stile bonton degli orecchini che “remixano” cristalli e velvet - creando un mash-up fashion tra due trend attualissimi e irrinunciabili - fino ai look che ruotano attorno ai boots modello texano, ogni gusto, mood e outfit troverà la sua anima gemella tra i capi e gli accessori di Everyday Magic.

E non solo per le feste ma per ogni giorno: il motto della nuova campagna di PARFOIS è proprio “Every day is full of magic”.

Il segreto per rendere speciale la quotidianità? Assorbire il ritmo contagioso della città e riscoprire i piccoli momenti speciali che caratterizzano una giornata. Solo così si riuscirà a riempire di magia pura la vita di ogni giorno!

Una collezione che si trasforma in maniera easy nella guida perfetta alla scoperta dei regali da fare a chi amiamo.

Dalla sorella alla best friend forever, dalla cugina alla collega, Everyday Magic ha la risposta adatta per la wishlist di ciascuna donna.

Una linea che fa innamorare perché riesce ad arricchire il lato “cocoon” e comfort fatto di calda morbidezza con un’esuberanza che tramuta i look in grinta pura.

Strati composti da texture diverse come lana, seta e feltro fanno da base a mise mai banali: i maglioni di lana sono abbinati a orecchini con pietre, le gonne in seta plissé a stivali da pioggia.

E i combat boot? Strizzano l’occhio a borse in pelliccia, per un mix & match che non delude mai in originalità.

È la moda senza regole. Anzi, con una sola regola: divertirsi seguendo la propria personalità.

Solo così Every day is full of magic!

I must have della collezione Everyday Magic di PARFOIS Stivali da pioggia di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Stivaletti modello texano di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Cappotto doppiopetto di PARFOIS.



Credits: PARFOIS



Sciarpa con frange di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Handbag laminata in argento di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Orecchini in velluto con cristalli di PARFOIS.



Credits: PARFOIS



Maglia dolcevita di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Trench con cintura di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Gonna plissé di PARFOIS.



Credits: PARFOIS



Orologio di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Borsa da sera di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Sandali con strass di PARFOIS.



Credits: PARFOIS



Orecchini di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Jeans cropped di PARFOIS.



Credits: PARFOIS

Maglia con tasche di PARFOIS.



Credits: PARFOIS



