L’iconico bracciale in maglia snake celebra il suo 20° anniversario: ecco come Pandora ha deciso di festeggiare questo traguardo importante.

È un best seller dallo stile unico che, grazie ai suoi dettagli inconfondibili e al suo design senza tempo, è diventato una vera e propria icona: Pandora Moments, il classico bracciale in maglia snake di Pandora, si prepara a festeggiare un compleanno speciale.

Sono infatti passati 20 anni da quando il brand lo ha presentato per la prima volta nella sua collezione di gioielli e ad oggi nulla sembra essere cambiato: è ancora uno dei bracciali più amati di sempre.

Pandora: i gioielli che raccontano una storia

Ci sono gioielli che rispecchiano la personalità e raccontano la storia di chi li indossa e da ormai un ventennio quelli di Pandora riescono a dar voce a tutte quelle donne che li scelgono per esprimere sé stesse, svelare le loro passioni e descrivere chi sono.

Sono creazioni eleganti e versatili, proprio come il bracciale Pandora Moments che può essere scelto per suggellare un momento indimenticabile, per celebrare un nuovo traguardo raggiunto o festeggiare una prima volta importante e si conferma l’alleato perfetto per raccontare il proprio stile e la propria storia.

Charm ricchi di significato tutti da collezionare

Da portare da solo o insieme agli altri bracciali del brand, il bracciale Pandora Moments è il passepartout da indossare sempre, grazie anche ai suoi charm da aggiungere o togliere a seconda dei propri gusti o del proprio stile.

Che sia per rievocare un momento particolarmente felice, per portare sempre con sé un ricordo o il simbolo di un amore, basta infatti personalizzarlo e arricchirlo con qualche nuovo charm per avere un bracciale sempre diverso e sfoggiarlo in ogni fase della propria vita.

Il collezionismo: il punto di forza del brand

Per celebrare il 20° anniversario del bracciale Pandora Moments il brand ha voluto proprio esplorare il lato emozionale del collezionismo e scoprire quali sono i motivi che in tutti questi anni hanno spinto i fan di tutto il mondo a collezionare i suoi iconici charm.

Cosa è emerso dallo studio condotto da Pandora? Che rivivere un ricordo attraverso un oggetto da collezione può essere di grande conforto, soprattutto nei momenti particolarmente stressanti o quelli in cui si affrontano dei grandi cambiamenti, ed è per questo che sono in tantissime a voler collezionare i charm, capaci di rievocare ricordi felici, portare gioia nei momenti bui o racchiudere le proprie memorie.

“I nostri fan adorano collezionare perché i nostri charm rappresentano chi sono veramente” ha confermato Stephen Fairchild, Chief Product Officer di Pandora,"con il passare del tempo, abbiamo notato che i nostri best-seller si evolvono insieme alle vite dei nostri consumatori più appassionati e per questo possiamo osservare come i charm Pandora si legano ai nostri consumatori man a mano che crescono”.

Basta questo a spiegare il grande successo del brand e del suo iconico bracciale in maglia snake.

A settembre il lancio del nuovo bracciale con una chiusura completamente nuova

E visto che i traguardi importanti vanno onorati, il brand non poteva che festeggiare questo anniversario in modo davvero speciale.

Per rendere omaggio a tutte le donne che in questi 20 anni hanno scelto i gioielli Pandora per celebrare i momenti più importanti della loro vita, il brand ha pensato infatti di lanciare un nuovo bracciale in maglia snake, impreziosito dall’innovativa chiusura a T. Questa nuova chiusura, facile da aprire e chiudere, dona un tocco di stile in più all’iconica maglia snake e aggiunge un pizzico di eleganza al classico bracciale.

Per conoscere tutte le novità del mondo Pandora non vi resta che seguirci! Sono infatti in arrivo tante altre sorprese. Stay tuned!