Vi raccontiamo l’ispirazione dietro la nuova collezione del brand

Nineminutes è un marchio italiano che nasce in Puglia nel 2018 dalla creatività di Nicola Giannone affiancato da un team creativo solido e costante. Nineminutes è un mix di femminilità contemporanea ed eccellenza sartoriale che nelle ultime stagioni ha accresciuto la sua credibilità grazie alla sensibilità dell'immagine e alla proposta creativa.

Con più di 50 milioni di follower su Instagram vanta un'audience particolarmente affezionata e importanti collaborazioni con diverse talent. Distribuito in oltre cento boutique tra Italia ed estero, le collezioni del brand rispecchiano un'estetica contemporanea in armonia con il fascino senza tempo di un passato di perenne ispirazione tra arte, cinema e musica.

Le silhouette femminili celebrano la self-confidence della donna e lo fanno attraverso forme e volumi che ne enfatizzano la sicurezza. Consapevole della propria femminilità, la donna diventa così forte e coraggiosa.

Non fa eccezione la Primavera-Estate 2021 che con il nome di COTE A COTE racconta l'armonia dei contrasti, in un messaggio positivo che si propone come portavoce di lotta contro ogni forma di discriminazione e razzismo.

La PE 2021 nasce sulle note di “Ebony and Ivory”, singolo di Paul McCartney uscito nel 1982, diventando così simbolo di uno stile che è prima di tutto inclusivo, che al contrasto contrappone l’armonia.

“Ebony and ivory live together in perfect harmony side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don't we?” cantava McCartney con speranza negli anni Ottanta.

E proprio da quei tasti del pianoforte che vivono uno accanto all’altro in equilibrio, si sviluppa l’idea dell'intera collezione che trova la sua espressione nella texture zebrata, un animalier d’effetto, fil rouge della collezione. L’armonia tra i contrasti viene messa in evidenza anche grazie al materiale scelto, il moirè. Conosciuto come seta marezzata, imitando le increspature dell’acqua rende la stampa tridimensionale, allontanandola da una dimensione piatta della resa e sposandosi perfettamente con le silhouette scelte per COTE A COTE.

Così il corto zebrato, elegantissimo se abbinato a un paio di sabot, si alterna a un lungo da sera, disponibile anche nella variante nera, il blazer si trasforma in abito e i capi in pelle enfatizzano l’aspetto vivace di Nineminutes. Un mix intrigante che fa tornare voglia di fare shopping.

Sfogliate la gallery per scoprire tutta la collezione COTE A COTE di Nineminutes.