Una collezione coloratissima disegnata dall'artista spagnola, che urla la voglia di libertà in ogni sua forma

Desigual festeggia la bella stagione con una capsule collection coloratissima disegnata Miranda Makaroff. L'artista spagnola ha scelto come tema delle sue illustrazioni la libertà, sessuale, amorosa, di espressione.

"Per me libertà è il potere di sapere che nella vita sono io quella che sceglie. Non parlo di elementi esterni ma di interiorità. Puoi sempre scegliere come reagire alle cose. Questo potere dà forma a quello che succede nella tua vita. Ogni cosa che scegli, ogni modo in cui reagisci, attrae quello che succederà nella tua vita. Perché non è la vita che ti guida, ma sei tu a guidarla", spiega Miranda.

Le immagini proposte sui capi infatti, che riprendono nei tagli modelli anni '70, dai pantaloni culotte alle giacche crop, riproducono donne che si intrecciano con la natura in immagini orgiastiche dai colori brillanti e in un collage di simboli sessuali decostruiti. "Quando disegno vengo ispirata più dalle sensazioni che dalle persone. Come quelle che sento nella natura, vicine ad orgasmi. Lo stesso quando lavoro, mescolo colori e forme. I miei disegni e le mie stampe derivano tutti da emozioni nate dentro di me", precisa la Makaroff.

Il messaggio? Eva non era una peccatrice, era libera e ci ha insegnato cos’è il piacere. Miranda, che ha tratto la sua ispirazione dalla natura selvaggia di Ibiza durante una vacanza sull'isola, esprime così l'amore per il piacere. "Non mi sento mai così libera come nella natura! Mi riconnette alla mia essenza, per me il vero lusso è proprio poter trascorrere del tempo nella natura: sentirmi toccata da un raggio di sole, il profumo dell'erba... questa è pura libertà. Nella natura mi sento più libera, sana e ricca come persona", racconta l'artista spagnola.

La collezione Miranda per Desigual è realizzata in tessuti sostenibili, come il cotone biologico e il tessuto EcoVero. Tra le proposte troviamo pantaloni culotte in diversi tessuti, top plissettati o a coste sottili, magliette in cotone 100% biologico, abiti anni '70, camicie morbide stampate, dedicate sia a lui che a lei. E le mode passate tornano nei lavori di Miranda: "Ogni decade ha qualcosa di speciale in sé. Ma senza dubbio la maggiore fonte di ispirazione la trovo nella moda e nei look degli anni '50-'60-'70", ci racconta.

La collezione SS20 di Miranda per Desigual Hand bag fantasia

Pantalone a zampa a costine

T-shirt con stampa

Top a coste sottili

T-shirt con stampa

Abito morbido multicolore

Top lavorato

Giacca crop colorata

Giacca crop sfondo bianco

Pantalone culotte

Pantalone culotte con bottoni

Pantalone culotte con sfondo bianco

Top canotta fantasia con sfondo nero

