Volti noti del mondo della moda sono i protagonisti degli scatti di Alasdair McLellan per presentare i capi e gli accessori pastello di MANGO per la stagione in arrivo

“Let’s build the future, together”, “Our dreams will inspire culture” e “We believe in the power of community”: sono gli slogan della nuova campagna MANGO per il lancio della collezione primavera estate 2019. I protagonisti questa volta sono volti noti del mondo della moda, dei quali vengono messi in risalto altri talenti creativi grazie al lavoro del fotografo Alasdair McLellan.





Adwoa Aboah, Jolie Alien, Luna Bijl, Sasha Pivovarova e Patrick Schwarzenegger diventano così le #MangoNewVoices.

La "soundtrack" della campagna MANGO è stata curata dal duo newyorkese Chairlift con la canzone I belong in your arms.





I capi e gli accessori proposti per la collezione P/E19 hanno le sfumature dei colori pastello, come il rosa pallido, il celeste o il lime. Si alternano capi senza tempo, come il trench, a modelli rivoluzionari e di tendenza, come i pantaloni ciclisti.

L'atmosfera tipicamente estiva rivive nei tessuti leggermente trasparenti di bluse e abiti, nelle fantasie floreali, nei "vedo non vedo". Anche gli accessori riprendono i toni pastello, che si accompagnano ad altri materiali, come il cristallo. Il bianco è un protagonista importante dell'intera collezione, come nella borsa a secchiello.









Scopriamo i capi della collezione primavera estate 2019 di MANGO.