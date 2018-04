Si parte dalla borsa per costruire 4 outfit adatti a diversi momenti della giornata, dal lavoro all'aperitivo con le amiche, con look sempre firmati GUESS

La borsa, si sa, per noi donne è un accessorio cult: le amiamo moltissimo e spesso non riusciamo a scegliere quella più adatta per i capi che indossiamo. Pezzo da non sottovalutare mai, la borsa dona carattere e personalità all'outfit che scegliamo.

E proprio le borse sono il punto di partenza per i quattro look che vi proponiamo, tutti firmati GUESS, adatti a diversi momenti della giornata e a stili differenti. Dal mix & match sportivo, casual e confortevole, che vede la borsa a tracolla abbinarsi perfettamente a skinny jeans e sneakers, al look country chic, sobrio e romantico, con borsa con maniglia ad anello rossa, gonna lunga azzurra con fiori, body in pizzo e scarpa con tacco basso.

Per un appuntamento importante di lavoro è perfetta invece la bag a mano stampa cocco, da indossare con camicia bianca e pantalone sabbia a vita alta, mentre per una serata di svago con le amiche o un'uscita speciale con la propria dolce metà sono imprescindibili la pochette metallizzata abbinata al vestito blu elettrico.

Pronte per scoprire tutti i look GUESS che abbiamo scelto per voi? Sfogliate la gallery!

Mix & Match: 4 look con le borse Guess Serata con le amiche: il primo look GUESS con la pochette metallizzata

Sandalo con applicazione

Orecchini a cuore



Abito corto blu elettrico

Pochette metallizzata

Appuntamento di lavoro: il secondo look GUESS con borsa a mano



Pantalone a vita alta sabbia

Bracciale a catena

Camicia bianca con scollo a v



Borsa a mano nera stampa cocco

Decollettés nere con tacco medio

Country chic: il terzo look con borsa GUESS stampa pitone



Bracciale con ciondoli a cuore

Borsa rossa con maniglia ad anello

Gonna con stampa fiori



Scarpa con tacco basso e fiore applicato

Body smanicato con ricami

Per un pomeriggio informale: l'ultimo look con tracolla bicolor



Sneakers con applicazioni

Skinny jeans

T-shirt con farfalla



Occhiale da sole

Tracolla color block nei toni del rosa

